Anlamlı tarihler arasında bir gezinti

Mekke döneminde Müslümanlar 13 yıl Mekkeli müşriklerin muhasarası altında yaşadı. Açlıklarını ot yiyerek ağaç yaprakları yiyerek bastırmaya çalıştılar. Gazzeli siyer yazarı Muhammed el Ahmet Mübeyyiz de Suriye'nin 13 yıl boyunca kuşatma altında kaldığını hatırlatıyor. Şi'bi EbiTalip'de mahsur kaldılar. Şi'b kavramının dere yatağı, küçük vadi ve mahalle anlamında kullanıldığı, Şi'bu Ebî Tâlib'in günümüzde Hz. Peygamber'in doğduğu evin yerinden başlayıp Cin Mescidi'ne kadar uzanan, mahalli ifade ettiği sonucuna varılmıştır.

İslam'ın zuhurundan sonra Peygamberimizin davasına karşı kararlılığı karşısında boykota geçtiler ve şiddetli ambargoları üç yıl devam etti. Müslümanlarla alışverişi kesmişler, yasaklamışlardı. 13 yıllık Mekke döneminden sonra hicretle birlikte Müslümanlar kuşatmayı yarmış ve aşmış oldular. Lakin daha sonra Medine döneminde bu düşmanca atmosfer Şi'bi Ebi Talip uygulamasından Ahzap kuşatmasına dönüştü. Müslümanlar birlik ve beraberlikleriyle bunu da aştılar. Mekkeli müşrikler, Medineli münafıklar ve Yahudi desisesi birleşerek Müslümanların karşısına Ahzap kuşatması olarak dikildi. Kısaca Müslümanlar Suriye'de Mekke dönemini aşmış ve Medine dönemine intikal etmiş bulunuyorlar. Burada da onları Ahzap kuşatması bekliyor. Arap rejimleri Mekke müşriklerine özenerek yeni kuşatmada yer ve rol alabilirler. Bu koalisyonun başka bir ayağı ise dünya münafıkları ve çifte standartçı kaypak Batılı ülkelerdir. Bunların bir başka uzantısı ve ayağı ise Yahudileri temsilen İsrail devletidir. Bunlara karşı Gazze ve Sudan'da sevindirici gelişmeler yaşanmıştır. 2025 yılına umutla girdik. Allah tamamına erdirsin.

İbni Berracan isimli Endülüslü müfessir 522 yılında yazmış olduğu tefsirinde 61 yıl sonra Kudüs'ün fethedileceğini müjdeler. İbn Berrecan'ın tefsiri Tenbihul-Efham ila Tedeburil-Kitabil-Hakim adını taşımaktadır. İlgili müjdesini Rum suresinin tefsirinde dile getirmiştir. Bu müjdeye binaen Nureddin Zengi Haçlılarla cenk konusunda hazırlıklara girişmiş, ufukta beliren müjdeye nail olmak istemiştir. Müjdelenen fethi gözlemiştir. Fatimilerin ayak altından çekilmesiyle birlikte Kudüs yolu da açılmıştır. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu anlamda İbni Berrecan'ın müjdesi Salahaddin Eyyübi'nin eliyle gerçekleşmiştir. Kadı Zekiyyüddin/ Muhyiddin Halep'in fethinden sonra sıranın Kudüs'e geldiğini ve üç yıllık süreden sonra 583 yılında gerçekleşeceğini müjdelemiştir. Bunu nereden çıkardığı sorulduğunda İbni Berracan'ın tefsirine atıfta bulunmuştur. Kısaca intihal yapmamış ve kendi gibi bir alime yakışanı söylemiştir. Gerçekten de İbni Berracan'ın müjdesi tutukluk yapmadan tam 61 yıl sonra gerçekleşmiştir. Safer ayında Halep fethedilmiş ve üç yıl sonrada Recep ayında Kudüs geri alınmıştır. İbni Berracan'ın bu sonuca nereden vardığı sorulduğunda, bunun gerisinde ince veya karmaşık hesaplamaların olduğunu söyleyebiliriz. İbni Berracan değişik kıraatlar arasında gezinti yapmıştır (https://www.youtube.com/watch?v=plG9tE5UNh4&t=2804s). Ve bunun mükaşefe yoluyla da izahı veya bağlantısı olabilir. İbni Berracan Endülüs'ün Gazalisi olarak da bilinmektedir.

61 yıl derken zulüm çanağı olan Baas Partisi de 1963 yılında darbe ile Suriye'de iktidarı el koymuştur. Tarihin en büyük zulümlerinden birisini irtikap etmiştir. Bu bir şeye delalet ediyor mu? Bilemeyiz ama tarih ibretler aynasıdır. Ayların da bu anlamlı tarih diliminde bir payı var. Söz gelimi bir yazımızda dile getirdiğiniz gibi Yahya Sinvar'ın kaderi Ekim ayı içinde dürülmüştür. Esat'ların kaderi de Aralık ayında inkişaf etmiştir. İbret vesilesidir. Esat'ların kaderi remzen Aralık ayında çizilmiştir. Mahir Esat, 8 Aralık 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu rejim 8 Aralık 2024 tarihinde tepetaklak olmuş, tarihe karışmıştır. Mahir Esat da sırra kadem basmış ve ülkeden kaçmıştır. Adeta doğduğu gün ölmüştür. Bunların tamamı tesadüf olabilir mi, yoksa hayatımız şekillendiren bir remizler bütünü mü var?

Her yerde kaderin damgasını ve mührünü görmek mümkün.

Mustafa Özcan

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