Ateşten Tsunami

Amerikalı Hollywood aktörlerinden James Woods, Filistinlilerin ve Gazze'nin acısını kutlayanlardan birisidir. Ondan şu ifadeleri aktarılıyor: "No ceasefire, No compromise, No forgiveness / Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetme yok!" Bu sözleriyle Netanyahu'ya tercüman olmuş! Alman Dışişleri Bakanı gibi Gazze'de İsrail mezalimi için intikam naraları atmıştır. Sonrasında ateş Kaliforniya'daki evini bulmuş, sarmış, kül etmiş! Şimdi nara atmak yerine gözyaşı döküyor!

Bu durum karşısında ne yapmalıyız? Onun ne yapması bizim ne yapmamız lazım? Şamata mı yapmalıyız? İbret almak daha doğru bir eylem olur. Lakin bu tipler yaptıklarına tüy dikiyorlar. Türkiye'de ilk göz ağrısı İran olan veya gözlerini İran devrimiyle açmış isimler, kesimler hala Suriye'deki değişimi hazmedemiyorlar! Rejiminin arkasından yas tutuyorlar! Olan bitenle alakalı onu ve İran gibi destekçilerini suçlayacakları yerde halkın yanında duranları suçluyorlar. Dünyanın en aşağılık diktatörünün düşüşünü kutlayacakları yerde ah, vah ediyorlar. Bunlar da ahretlerini Esat'ın dünyasına satan ahmaklar zümresi. Bazen Allah'ın intikamı bize göre geç gelebilir ama tam yerini bulur. Ağlamak sızlamak kar etmez. Dünyanın en aşağılık diktatörünün ardından gözyaşı dökenler ayrıca bir ibret vesilesidir! Bunlar hakka değil hevalarına tabidir.

İsrail yandaşları da öyle. Belki aralarında ayıkanlar ve vicdan muhasebesi yapanlar çıkabilir. Keşke öyle olsa. Lakin vicdanlarını karartanlar da çok.

Suriye devriminden sonra iki akım belirdi. İkisi de hastalıklı. Bunlardan birisi dönekler zümresi. Anında çark ettiler. İkincisi de sabit fikirliler hala sahada yenilseler de fikri sahada direniyorlar. Aklı evveller yenilmediklerini varsayıyorlar. Yenildiklerini kabul etmiyorlar. Onlar kabul etmedi diye hak mağlup sayılmaz. Hakka gözlerini kapatanlar gündüz gözü karanlıkta kalırlar.

İnsanların çoğu bilmese veya idrak etmese de Allah işinde galiptir. Eric Hoffer'in Kesin İnançlılar diye bir kitabı var. Bu kalın kafalıları anlatıyor veya onlara hitap ediyor. Bizde bunlara sabit fikirliler denilir.

Bu olayda kaderin cilvelerinden birisi esip gürleyen Trump'ın kuyruğunun kısılması ve yere düşmesidir. Sosyal medya kullanıcıları Kanada'nın itfaiyecilerini alevleri söndürmek için gönderdiğine dair haberler ortaya çıktıkça bu trajedinin ironisini de vurgu yapıyorlar. Bu, Donald Trump'ın Kanada'yı yasa dışı bir şekilde ilhak etme tehdidinin hemen üzerine geldi.

Olayın çapı o kadar büyük ki sanki kıyamet alametlerinden birisi. Kitaplarda sözü edilen Aden yangınını hatırlatıyor. Kimileri Kaliforniya yangınını ateşten tsunamiye benzetti. Yangında en dikkat çekici hususlardan birisi de kasırga ve rüzgarla alevlerin buluşmasıdır. Kimileri de Avustralya'da 6 ay süren yangında olduğu gibi burada da atmaca (hid'e) türü kuşların yanan çalıları gagalarıyla oraya buraya serpmelerine dikkat çekiyor. Yangının nereden çıktığı belli olmadığı gibi büyüten faktörler de tartışma konusu.

Kur'an buna işaret ediyor ve içinde ateş bulunan kasırga deyimini kullanıyor. İlgili ayet şöyle: İçinde ateş bulunan bir kasırga ona (bahçeye/şehre/ medeniyete) isabet ederek onu yakıp kül etsin! Eğer Kur'an Hazreti Peygamberin sözü ise o bu durumu nasıl bildi? Hangi gözlemle bu sonuca vardı? Bazıları bu hususta tekellüflü ve soğuk tevillerde bulunuyor. Neden Kaliforniya yangınının Netanyahu veya AIPAC mensuplarına isabet etmediğini soruyor, sorguluyor. Bunlardan birisi de Ürdün'de Sebil gazetesinde yazan Ali Saadet (https://assabeel.net/12464) olmalıdır. Bu gibiler burunlarının önünü göremiyorlar. Bunun bir ceza mı yoksa iptila mı olduğunu soruyorlar. Bu ceza bile olsa dünya cezası. Yani azabu'l edna. Küçük ceza/azap. Dünyada cezalar hafif olur. Asıl sorgulama öbür dünyaya bırakılır. Ceza veya iptilalar perdeli gelir. Güneş batıdan doğmadıkça imtihan sırrı kalkmaz. İşte bu ortamda kimilerine azgınlıklarında temadi fırsatı verilir. Ali Saadet'e en büyük cevap Hollywood aktörlerinden evi yanan James Woods'dan geldi. CNN çekiminde yanan evi karşısında göz yaşlarına hakim olamıyor! (https://www.youtube. com/ shorts/P2gepfK0JnY?si=B34v6M-OBxqGXWN6&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0d7HLfBqZbb81YGlvz628TOVhpz4i70qJn4a0CIZijuxohGVVjJX20pgc_aem_VoKfobPZLGfTR-pIdMJJ_w)

Bu haliyle Ali Saadet'i tekzip etmektedir. Dileriz bu olay veya olaylar akıllarını başlarına devşirmelerine ve adalet duygusu kazanmalarına ve ıslahlarına vesile olur.

Umarız ki bu yangın adalet duygusunu yeniden pekişmesinde ve geri kazanılmasında etkili olur. İbni Haldun'un medeniyet alanında dediği gibi zulüm ümranın yıkılmasının temel nedenidir.

Mustafa Özcan

