Trump'ı cehennemin alevleri karşıladı

Kaliforniya Eyaleti, Los Angeles şehrinde Hollywood tepesinde başlayan ve kesintisiz devam eden yangın sırasında 10 bin civarında ev kül oluyor. Zenginlerin şehri harabeye dönüyor, kıyı şeridinde ve ormanlık alanlarda yangın kontrol altına alınamıyor. Ölenlerin sayısı ilk belirlemelere göre 11 civarında olsa da yangının tahrip gücü çok yüksek. Peki! Bu yangını nasıl anlamalıyız? Bize bir mesajı var mı? Bu maddi yangından alınacak manevi işaretler veya dersler yok mu? Mevsimin soğukları ile beşeri ateş gücü arasında kavrulan Gazzeli mazlumların gökleri inleten feryatları karşılıksız mı kalıyor? Gazze'ye karşı kullanılan patlayıcılar İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarıyla karşılaştırılıyor.

Bu anlamda Gazze saatini Hiroşima saatine uyarlamaktan bahsedilmiştir. 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne verilerine göre İsrail Filistin'e 70 bin ton bomba attı ve bu miktar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Hamburg ve Londra'ya atılan bombaların toplamını aşıyor. Bir ara Gazze'de kişi başına kullanılan patlayıcı miktarı 10 kiloyu geçiyor. Ayrıca bu bombaların gücü o kadar yüksek ki, toplam patlayıcı kuvveti İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan bombanın yaklaşık 4.6 katı. Bu verilerin yayınlandığı tarih üzerinden 6 ay daha geçti. Kabaca bu durumda tahmini olarak Gazze'ye atılan bombaların toplam hacmi Hiroşima'ya atılan nükleer bombanın 6 veya 7 katına ulaşıyor veya tekabül ediyor. Bunda ABD'nin payı oldukça yüksek olsa gerek!

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass bilgilendirme toplantısında ilginç bir detaya dikkat çekti. Yangının çevreye ve şehirlere verdiği zararın veya tahribatın etkisinin bir atom bombasına eşit olduğuna temas etmiştir ( https:// www.youtube.com/watch?v=DJpq6QxkqiA&t=206s ). Gazze'yi bombalarla yakanlar ve yaşanmaz hale getirenler can evlerinden vuruluyor. Buna dense dense ilahi misilleme denilir. Nitekim Kur'an da bu gerçeğe parmak basmaktadır: Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! (İbrahim Suresi 42) Allah imhal eder, süre tanır ama asla ihmal etmez. Vakti saati geldiğinde ceza zalimlerin tepesine iner.

Kaliforniya yangını, Biden döneminde başlamış ve Trump dönemini karşılamıştır. Hayretini gizleyemeyen Biden ortamı bir yangına değil savaş alanına benzetmiştir. Yangını önlemek için bütün gücünü seferber etse de çaresiz ve yetersiz kalmıştır. Bu da en büyük gücün Allah olduğunu ortaya koymaktadır. Ceza verdiğinde buna kimse mani olamamaktadır. Yangın da Allah'ın ayetlerinden bir ayet ve ordularından bir ordudur. Allah'ın ordularını bir tek kendisi bilir. Bazen bir Nemrut'a musallat olan bir sivrisinek olur bazen Firavun'a musallat olan Kızıldeniz dalgalarına dönüşür bazen de Kaliforniya'daki gibi yangın suretini alır.

Elbette kesin olmamakla birlikte İsrail'in yıkıcılığına yardım karinesiyle ABD'nin ilahi misilleme ile tecziyeye maruz kaldığını söyleyebiliriz. Biden yönetimine bir ceza, Trump yönetimine de bir uyarıdır. Lisan-ı haliyle yangın Trump'a 'akıllı ol/haddini aşma/selefin gibi olma' uyarısında ve telkininde bulunuyor. Beyaz Saraya yerleşene kadar Hamas'ın elindeki Yahudi rehinelerin salıverilmesini isteyen Trump aksi takdirde Orta Doğu'yu yangın yerine ve cehenneme çevireceğini ve yakacağını söylemişti. Şimdi ise Orta Doğu'dan evvel ABD yanıyor (https://www.youtube.com/watch?v=fDFpGrAogfo&t=1028s ). Kaliforniya eyaleti Gazze gibi menkup yani nekbeye ve felakete uğramış bir şehir ilan edildi. Kaliforniya Gazze'ye döndü. Etme bulma dünyası ya da men dakka duka. İbret alanlar için ibretlik bir tablo.

Gazzeli yazar Muhammed Ahmet el Mübayyid da Suudi Arabistan'ı (Mekke, Medine ile Cidde şehirleri) etkisi altına alan seller ve yağmur tufanıyla birlikte Kaliforniya yangınını ele aldığı bir yorumunda bu olayların sünnetullah çerçevesinde cereyan ettiğini ifade etmektedir.

Mustafa Özcan

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