İranlı General İspati’nin tanıklığı

İran Devrim Muhafızlarının Esat'ın düşmesiyle birlikte Suriye'yi en son terk eden ismi olan General Behruz İspati rejiminin düşüşü sırasında olan bitene tanıklık ediyor. Gözlemlerini bir saatlik bir konferans boyunca dile getiriyor. Bu konuşmanın kayıtları dışarıya sızıyor veya sızdırılıyor! Birçok bilinmeyene ışık tutuyor. Konuşmasının bir kısmı gözlem olsa da bir kısmı da tahlil kapsamına giriyor. General Behruz İspati Suriye'de İran'ın rolünün sekteye uğratılmasında asıl payın Rusya'ya ait olduğunu söylüyor. Özellikle de 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı'ndan itibaren. Rusya'nın Suriye'de ve bölgede bütün hareketlerinin ve etkileşimlerinin İsrail lehine geliştiğini ifade ediyor. İsrail, İran'ın Şam'daki istihbarat üssü olan Sadık Üssü'nü hedef alıyor. İsrail'den önce Rusya üssün bütün radarlarını etkisiz hale getiriyor ve atıl bırakıyor. Dolayısıyla istihbarat üssü Rusya'nın eylemleriyle kör bir nokta haline geliyor. General İspati'nin anlattığından anlaşılan, İran ile Rusya Esat'ı desteklemekte ortak olsalar da Suriye'de farklı kulvarları temsil ediyorlar. İran son hamlesini Hemimim Üssü üzerinden yaparak Esat'ı kurtarmak istiyor. Burası üzerinden Esat'a ikmal sağlamak ve asker göndermek istiyor. Putin buna yanaşmıyor. Amerikalılar da Irak'tan Suriye'ye gelecek yardım uçaklarını düşürmekle tehdit ediyorlar. Esat son üç günde Putin'e ulaşmak istiyor. Putin'in Beyaz Rusya'da olduğu ve cevap veremeyecek pozisyonda olduğu söyleniyor. Kısaca rejim adeta kilitleniyor.

İspati ve beraberindekiler 8 Aralık 2024 tarihinde gece yarısı sularında rejimin düşmekte olduğunu fark ediyorlar ve ivedi çekilme kararı alıyorlar. General İspati içeriden de rejimin durumunu gözlemliyor. Kendisinin Suriye kabinesinde görev yapan 5 bakanla temas halinde olduğunu hepsinin de yolsuz ve bozuk kimselerden teşekkül ettiğine tanıklık ediyor. Askeri ve siyasi liderliğin halktan ve vakıadan kopuk olduklarını ifade ediyor. Baas liderlerinin ve askeri erkanın günde birkaç saat elektrik verilen ülkede elektrik kaçakçılığı yaptıklarını ifade etmektedir. Lübnan da bunu ortakları Michael Aoun'un damadı Gibran Basil yapıyordu. Bunu Suriye'den öğrenmiş olmalı. Saddam sonrası Suriye rejiminin ortaklarından birisi haline gelen General Michael Aoun'un damadı Ermeni asıllı Cibran Basil de bu marifetini Lübnan'da sergiliyor. Birbirlerinden yolsuzluk kopyası çekiyorlar. İçeride elektrik, dışarıda ise captagon ticareti yapıyorlar. General Behruz İspati Suriye'de sıradan halk ile yöneticiler arasında yaşam standartları açısından derin uçurumların oluştuğuna tanıklık ediyor.

General İspati Rusya'nın Devrim Muhafızları komutanlarının suikastında birincil derecede rol oyladığını ve General Seyyid Rıza'nın Mezze bölgesinde ortadan kaldırılmasında aktif rol oynadığını ifade ediyor. Beşşar Esat'ın düşmesinden önceki son günlerde İranlılar bir kurtarma harekatı planlıyorlar. Bu askeri harekat tamamen kara ve meydan muharebesine dayanıyor. Lakin Ruslar farklı bir plan ortaya atıyorlar. İdlip'in havadan bombalanmasını tercih ediyorlar. Beşşar ise Rusların planını tercih ediyor. Kısaca ortaklar zon zamanlarda birbirlerini bloke ediyorlar.

Melun Mahir Esat!

Beşşar Esat'ın, İran - Rusya çatallaşmasında Rusya'dan yana olduğu buna mukabil kardeşi Mahir Esat'ın Hizbullah ve İran eksenini desteklediğine inanılır. Lakin Mahir Esat'ın sadakatini İran'dan ziyade yolsuzluğa gösterdiği de bir gerçek. General İspati Mahir Esat'ın işi gücünün para denklemek ve kontrol noktalarında halkı ve herkesi soymak olduğunu ifade ediyor. Mahir Esat Deli Dumrul gibi geçenden de geçmeyenden de rüşvet alıyor. Bunlara Irak'tan Şii türbeleri ziyarete gelen otobüsler de dahil.

General İspati'ye bazı sorularımız olacak: Suriye halkını bu soykırımcılara ve yolsuzlara mahkum eden kim? Elbette İran ile Rusya. Hivar Kanalı Yayın Yönetmeni Azzam Temimi Suriye halkının Esat ailesi eliyle karşılaştığı felaketin (nekbe) Filistinlilerin İsrail eliyle karşılaştıkları felaketten daha büyük olduğuna temas ediyor. Şimdi Esat düştükten sonra günah çıkarmanın bir alemi yok! Suriye halkı İran ile Rusya'nın desteğiyle katliamlardan geçirildi! General Behruz İspati Mahir için mel'un deyimini kullanıyor. Melunlara hizmet edenlerin hiç mi kabahati yok? Şimdi Irak'ta da Sednaya benzeri Sünnilerin toplu idam edildikleri cezaevleri ve sahneler var. İran masum kisvesine bürünerek kendini kurtaramaz.

Rusya'dan ya da Putin'den yakınmaları da beyhude. Ortağını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!

Kimileri General İspati'nin itiraflarının veya tanıklığının sızdırılmasının kasıtlı olduğunu ve hezimette İran'ın rolünü gizlemeye matuf olduğunu ifade ediyorlar. İran hezimeti Esat'a, ihaneti de Putin'e yıkıyor! Kendisi de tertemiz aralarından sıyrılıyor! Halbuki bu denklemde en büyük kayıp İran'ın. Bölgedeki Safevi hilali parçalandı. Şimdi bir kısmını geri toplamak için neyini vermez ki? Bir kısmını olsun geri almak için arka koridorlarda tepinip duruyor. Mel'un dedikleri Mahir tekrar iktidara gelse acaba tutumları ne olur? Ne de olsa Beşşar-Mahir ikilisi soykırımcı ve yolsuzluk ikonları olsalar da nihayetinde direniş eksenini temsil ediyorlar!

Sahiden, kuzeyde Ermenileri güneyde ise Nuseyrileri destekleyen İran'ın hiç mi kabahati yok?

Mustafa Özcan

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