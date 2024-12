Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor. Mesela Şam devrimi sürecinde boşaltılan veya sahiplerinin terk ettiği evleri gündüz gözüyle kolaçan etmeye, soyma işlem ve eyleminde bulunmaya ta'fiş denilmekte idi. Bu yöntemle İnsanların eşyalarını aşırıyorlardı. Yine devrim sürecinde taşkın karakterlere ve yandaş zümrelere Suriye'de şebbiha, Mısır'da biltaca (baltaciyye) ve Lübnan gibi ülkelerde ise zu'ran denilmekte idi. Devrim firarisi, kaçağı Beşşar Esat bu şebbiha kavramını Türkiye'nin ürettiğini ve uydurduğunu söylemiştir. Adamın yalanı nezle gibi burnundan akıyor! Amerikalılar galiba suçüstü durumuna 'dumanı tüten silah' diyorlar. Beşşar da yalandan kinaye burnu tüten adamdır. Her yönüyle yalan söylemeye müsait. Yalanlarını vücut dili ikrar ediyor, doğruluyor! Mesela hem boyu hem de burnu. Yine de uzun boyluları tenzih ederiz.Hatta mekanik ses tonu! Her uzun boylu insan yalancı, her yalancı da uzun boylu değildir. Şebbiha yani yandaşlar sürüsünü kontrol eden birileri de bulunuyordu. Bunların başını Mahir Esat çekiyordu.

Sosyal medyada organize işler yürütülmektedir. X hesabında bu yolla etkinlik gösterenlere trol denilmektedir. Bunlara Arap medyasında zübab elektroni/ elektronik sinekler denilmektedir. Eski ismiyle de kiralık kalemler veya adamlar! Eski bir kavram olan murtezika ifadesi hala geçerlidir ve tedavülde bulunmaktadır.

Son günlerde Suriye devriminin başarısından sonra yeni kavramlar da devreye girmeye başladı. Biz yine eski kavramlardan devam edecek olursak, bunların en bilinenlerinden birisi de fulul yani kalıntılar ifadesidir. Nitekim eski rejimin bakiyelerine fulul/kalıntı denmektedir.

Yeni kavramımız ise tevkii. Mükevvi ise ismi faili. Son günlerde haberlerde ve basında bu kelime ve ifadeyle sık karşılaştığım için dikkatimi çekmeye başladı. Bu kavramla ve anlamıyla henüz tanışmamıştık. Anlamını çıkaramadım. Taze olduğundan henüz sözlüklerde de yer almıyordu. Ben de merak ettim ve izini takip ettim. Beni eski şebbihalara götürdü. Daha doğrusu yeni dönemle birlikte dönüşen şebbihalara! Anlamını yardım almadan çözmeye yeltendim. Bir süre çıkaramadım. Tanışlarım ve danıştıklarım da anlamını bilmiyordu. Sonra karinelerle birlikte dönek anlamında kullanıldığını fark ettim. Bu kavram Araplara geç intikal etmişti. Türkiye'de bu kavramı ilk önce sol kalemler kullandı ve tükettiler. Sol kesim liberalleşen eski yandaşlarına dönek sıfatı yakıştırmıştır. Bir zamanlar; seksenli ve doksanlı yıllarda bu kavram moda idi. Daha ziyade Emin Çölaşan gibi isimler kullanırdı. Eski solcular döne döne Emin Çölaşan yalnız kalmıştı. Tabii ki Emin Çölaşan sol olarak tanımlanabilirse!

Suriye örneğindeki en büyük döneklerden birisi Masonik bağları olduğu da söylenen Beşşar Caferi'dir. Beşşar Caferi Esat rejiminin çökmesinden sonra Brütüs'lerden birisi haline gelmiştir. Tüm zamanların en büyük döneği olan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi Esat ve kliğini kastederek 'bozuk düzen Suriye'yi mafya gibi yönetti' demiştir. (https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2024/12/24/)

Şimdi Suriye'de şebbiha güruhu yani Esat yandaşları dönek haline geliyor. Devrim rüzgarları karşısında kum tanelerinin rüzgar önünde dönüşmesi gibi dönüşüyorlar. Kitle olarak gerçekler karşısında eriyorlar! Hatta hızlarına yetişmek ne mümkün! Sahi yetişilmiyor. Askerler araziye onlar da yeni düzene ayak uyduruyorlar. Mekke fethinden sonra bu gibilerine veya genel affa mazhar olanlara tülaka/azatlılar denmiştir. Yandaş oldukları hızla, dönek haline geliyorlar. Ara duraklarda eğlenmiyorlar. İnadına dönmeyenler ise fulul/kalıntılar olarak yollarına devam ediyorlar. Onlar gibi gedikli yandaşlar da oluyor haliyle. Bunlara da kalıntı deniliyor. Suriye'de ve Türkiye'de şebbiha safları arasında hızlı bir düşüş ve dönüş yaşanıyor. Rejimin devrilmesi dönüm noktası oldu. Ama hapishane fotoğraflarının Merih'ten geldiğine inanan kalıntılar da eksik değil. Yapay zeka formülü ile üretildiğini söyleyen aklı evveller de mevcut. Adamlar ne desin? Esat'lar yaptı diyecek halleri yok. Belki de böylece Esat namına vicdanlarını rahatlatıyorlar. Bunlara sol kesimden vicdan ve organ devşiren, nakli veya düşünce ikmalatı yapan kimi eski İslamcılar da dahil.

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.