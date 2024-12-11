Rota yeniden oluşturuldu

Kimi çevreler Şam zaferinin ağız tadını bozmak istiyorlar. Zira bozuk gönülleri Esat'tan yana ve onun kazanacağını umuyordu. Zafer yerine korkunç hapishane görüntüleriyle karşılaştılar. Canlısından evvel 2014 yılı başlarında 11 bin Suriyelinin 'ölüm ve işkence fotoğrafları' yayınlanmıştı. O sırada da bu yandaşların vicdanları hiç sızlamadı ve titremedi. İhtizaza gelmedi. Vicdanlarını bastırdılar ve o zaman da bu fotoğrafları örtbas etmek istemişlerdi. Zira onlar gerçeklerden yana değil heva ve ezberlerinden yana idiler. Gönülleri nasır bağlamış.

Kısa bir süre içinde muhaliflerin zafere koşmaları dengelerini sarstı ve ona kulp aramaya ve takmaya başladılar. Bunlardan birisi de İsrail'in askeri olarak Kunaytra bölgesine sarkması ve orada mevzii almasıdır. Bu yönüyle Şam'ın yeni sahiplerini zor durama düşürmek istemiştir. Bu onların karanlıkta korkudan ıslık çalmalarına benziyor. Yeni yönetimden ve niyetlerinden emin olmadıklarını gösterir. Esat'ın hilafına İslamcı kesimlerden ürküyorlar. Esat her saldırıya bir bahane bulurdu. 'Günü gelince; uygun bir zaman ve mekan diliminde cevap vereceğiz, cevap hakkımızı saklı tutuyoruz' diyordu. Kullanılmayan cevap hakkı onunla birlikte gitti. Hiçbir zaman bu cevap hakkını kullanmadı. Bu cevap hakkını beraberinde götürdü.

İsrail güneyden askeri tazyikiyle birlikte kuzeydeki ayrılıkçı Kürtlere kol kanat germek istediği varsayılabilir. Bu sarkmada Kürtlere yönelik operasyon halinde güneydeki bölgeyi genişletme iması da bulunuyor. Bununla birlikte sonunda hak galip gelecektir. Hizbullah İsrail'in Suriye'de yaptığı gibi yapsaydı belki de İsrail'i sindireceklerdi. 7 Ekim 2023 Aksa Tufanından sonra kuzeyden İsrail'e tazyik yapsalardı hem Gazze hnem de kendileri kurtulacak, kayıplar ve hasar hafif atlatacaktı. İsrail'in askeri müdahalesinden sonra İran sersemi ve kuyruğu Abdulbari Atvan neredeyse zil takıp oynayacak. Onun gibi nadanlar ve kansızlar çok. Rejimin çıktığı yerden nöbetteki İsrail giriyor.

Abdulbari Atvan gibilerinin ağızlarının payını Tunuslu yayıncı Muhammed Haşimi Hamidi vermektedir. Muhammed Haşimi Hamidi iletisinde şunları yazıyor: "Bu akşamki Müstakille Kanalındaki programda canlı yayında İranlı bir kişi bana İsrail'in Suriye uçaklarını ve silah depolarını bombalamasını sordu ve şöyle dedi: Bu Esad rejiminin düşüşünün ilk meyvesidir. Ben de kendisine bunun Suriye devriminin aleyhinde değil aksine lehinde bir gelişme olduğunu söyledim. Bunlar önceki rejimin sakladığı silahlardı ve İsrail bunları kendisine karşı kullanmayacağından emindi. Düştüğünde yeni rejime güvenmedikleri için hızla yok ettiler.Çok sinirlendi ve Emevilere küfrederek telefonla katılımı veya aramayı sonlandırdı!!!" Her yönden yöreden ve türden Esatçılar ayıplarını örtmek için şimdi de İsrail ayıbına sarılıyor ve tutunuyorlar.

İsrail, devrimcileri hazırlıksız yakaladı ve ön almak istiyor. Devrimcilerin öncelikleri İsrail ile yüzleşmek değil iç düzeni kurmaktır. İç barışı ve esenliği tesis ekmektir. İsrail fırsattan istifade Kunaytra bölgesine girerek istismarda bulunuyor. İsrail'in bu istismarı Esatçılar tarafından da istismar ediliyor. Yani çifte istismar. 1967 yılından beri Esat'ların kaybettiği Golan Tepeleri'nin akıbetini sormak yerine devrimden 6 saat sonra Filistin'in akıbeti Şam'ın fatihlerinden soruluyor. Adamlar dana altında buzağı arıyorlar. Belli ki büyük bir hazımsızlık çekiyorlar ve bu iki tarafı yan yana getiriyor.

İsrail ve ondan umutlanan hastalar ne yaparsa yapsın yeni dönemde Şam'dan Kudüs'e rota yeniden oluşturuldu ve İsrail'in sayılı ömrü kaldı. İsrail'in Kunaytra'da yaptığı densizlik gelecekteki hesaplaşmanın ilk raundu olacaktır. Gelecek birkaç sene de İsrail bütün yuttuklarını fazlasıyla kusacaktır. Bu hususla ilgili Ebubekir Tartusi ya da Abdulmünim Mustafa bu ircaf ehline ya da çirkeflere şöyle diyor: "Zalim Esad ve rejimi devrildi, İran Suriye'yi terk etti. Suçlu tiran Netanyahu hükümetinin, tüm Suriye halkına ait olan Suriye devletinin kurumlarını ve binalarını bombalamaya devam etmesinin haklı bir gerekçesi var mı? Ve bu askeri hamle geçiş döneminin ve Suriye'nin şu anda yaşadığı en zayıf halkanın ve pozisyonun alçakça istismarı ve sömürülmesi değil midir?" Bu alçaklık aynı zamanda İsrail üzerinden yeni Suriye yönetiminden hesap soranlara da racidir. Katil ile ahlaksızın buluşması ve kardeşliğidir.

Mustafa Özcan

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