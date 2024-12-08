Şam'da ertesi gün

Şam-Suriye halkı, Esat ailesiyle mücadelesinde 54 yıl sonra tarihi bir zafere ulaştı. Baas'ın iktidara gelişini yani 1963 yılını baz alacak olursak 62 yıllık bir mücadele 11 günlük inanılmaz bir maratonla tamamlandı, zaferle taçlandı. Devrimciler, 12 Arlık 2024 tarihi itibarıyla Şam'ı gele geçirmiş oldular. Son hamle ya da Düşmanlığı Caydırma operasyonu 11 gün sürdü. Muhalifler kar topu gibi büyürken, Şam rejimi kar gibi eridi. Şam rejimi altından büyük bir insanlık dramı çıktı. Hama Hapishanesi'ndeki mahkumlar kurtarıldı. Hapishanenin kapısında 'Suriye el Eset' yazıyordu. Yani Esat'ın Suriyesi… Meşhur Arap şairi Nizar Kabbani bu nedenle Suriye'yi Esat'ların çiftliğine benzetmiştir. Katliamların yaşandığı Saydnaya Hapishanesi, Şam'da Mezze Hapishanesi ve Tedmur Hapishanesi'nin duvarları nice acılara eşlik etmiştir. Şükür, sona gelindi. Acılı günler geride kaldı. Bu acılar nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Yerlerinden, yurtlarından sökülmüştür. Şimdi muzaffer olarak geriye dönüyorlar ya da hazırlığındalar.

Esat rejiminin destekçisi İran, son süreçte Esat'ı korumakta ve kurtarmakta yetersiz ve çaresiz kalmıştır. 40 milyar dolarlık yatırımları kumlara gömülmüştür. İki ay zarfında İmparatorluğu darmadağın olmuştur. Naim Kasım, İsrail için kâğıttan kaplan ya da örümcek ağından da zayıf tabirini kullanmıştı. Bu tabir, hem İsrail hem de İran için geçerli olmuştur. Hesapları Şam'da bozulmuştur. İki ay zarfında hem Dahiye-Beyrut hem de Şam hattından çekilmiş oldular. Hizbullah'ı İsrail'e peşkeş çeken İran, Esat hanedanlığını da muhaliflere kaptırmıştır. Bu yönüyle Persler için söylenen bir hadis de devreye girmiş ve gerçeğe bürünmüştür. Pers, bir iki vuruşluktur. Ondan sonrası yoktur. Kalleşliğin ve kaypaklığın varacağı son nokta budur.

Rusya'nın da burnu sürtülmüştür. Süngüsü düşmüştür. Rejim ordusunun cephelerde çözülmesinden sonra Putin 'yapabileceğimiz bir şey yok' demiştir. Esat rejimini ayakta tutabilme noktasında çaresiz kalmışlardır. Şimdi ellerinde sadece kışkırtma silahı kalmıştır.

Rusya'nın Suriye konusunda iki kırmızı çizgisi vardı. İkisi de aşılmıştır. Bunlardan birisi, muhaliflere askeri zafer tattırmayacakları veya imkanı tanınmayacakları sözüdür. Bu imkanı, Suriye rejimi masada da tanımamıştır. 2015 yılında BM'nin 2254 sayılı kararı rejim tarafından yok sayılmış keenlemyekün addedilmiştir.

Lavrov'un Doha'da bulunduğu gecenin sabahında Şam rejimi düşmüştür. Lavrov ve patronu sözlerinin altında kalmıştır.

Rusya'nın ikinci kırmızı çizgisi Şam'da, Sünni bir iktidara geçit ve izin vermeyecekleri yönündeki ifadeler olmuştur. Bu izni Putin değil, Allah vermiştir. Bu gerçekler ışığında Rusya'nın kendini gözden geçirmesinde fayda var. Allah Nemrud'u bir sivrisinekle helak etmiştir. Ebrehe ve ordusunu da Ebabil kuşlarıyla bertaraf etmiştir. Yecüc-Mecüc'ün sonu da bu gibi biyolojik silahlar veya varlıklarla olacaktır. Oestrus OVis bunlardan birisidir.

Bundan dolayı en iyi beka garantisi zulüm değil, adalettir. Geç gelse bile adresini şaşırmaz. Zulüm erken meyve verse de kalıcı olmaz. Devran dönse de sonunda adalet galip gelir.

Suriye'de askerler, halkın bağrına geri döndü. Sürgün Suriyeliler de ülkelerinin bağrına geri döneceklerdir. Kısaca Şam'da yeni bir dönem başladı. Fitne dönemi inşallah sona erdi. Şam'da bayram havası var.

Muhalifler, zaferleriyle hem destan yazdılar hem de dünyaya bir insanlık dersi verdiler. Devrik rejimin hilafına vahşet değil şefkat sergilediler. Gazzeliler dünyaya sabır dersi verirken Suriyeliler olgunluk dersi verdiler. Burası insanlığın yeniden dirildiği yerdir.

Allah utandırmasın, tamamına erdirsin.

Mustafa Özcan

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