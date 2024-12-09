İç düşman dış düşmana dönüşmüştür

Beşşar Esat'ın nerede olduğu ortaya çıktı.Tahminlerimde yanılmadım. İran yerine daha rahat edeceği Moskova'ya gidebileceğini düşünmüş ve söylemiştim. Şaşırtmadı, Moskova'da ortaya çıktı. Ne de olsa yaşam tarzları Ruslara daha yakın duruyor. Bu Moskova'yı tercih nedenleri olabilir. Eşinin de orada tedavi gördüğü biliniyor. Lakin yine de bölgesel çapta nefret unsuru olmamak için Rusların dikkatli davranacağı beklenirdi. Hiç öyle olmadı. Ruslar pervasızlıkta tüy diktiler ve belki de daha ileri giderek küstahlaştılar. Ruslar belli ki yenilgiyi kabullenemediler, hazmedemediler ve burunlarından soluyorlar. İsrail de Rusları Beşşar Esat'ın terbiyecisi ve sigortası olarak görüyordu. Bugün İslam dünyasının başat düşmanlarından birisi Moskova'dır. Şiiler Ebu Ali lakabıyla anıyorlardı. Hamileri olarak gördükleri bir gerçek.

Rus yorumcu Viçeslav Matuzov, birlikte katıldığımız bir programda kışkırtmada bulunarak Şam'ı ele geçiren veya o sırada geçirmekte olan Muhammed Colani ve tayfasının Arap ülkelerinin başına bela olacağını ve Arap rejimlerini alt üst edeceğini, bu ülkelerin isimlerini vererek saymıştır. Evet! Esat'ın gitmesini hazmedemediler ve HTŞ ve Milli Ordu'ya ve Şam zaferine bölgesel bariyerler dikmek istiyorlar. Arap rejimlerini kışkırtmak istiyorlar. Zaten dillerinden papağan gibi terörist ifadesi hiç düşmüyor. Yeni veya ikinci cumhuriyeti çembere alma niyetindeler.

Viçeslav Matuzov'un ilgili sözlerini Rus hariciyesi tamamlıyor: Rusya çok dinli ve mezhepli Suriye'yi destekliyor. Onlara soran mı oldu? Ya da biz de azınlıkların yönettiği çok dinli ve mezhepli bir Rusya görmek istiyoruz. Onlarınki sosyolojik bir tahlil veya tespit değil ideolojik bir yönlendirmedir. Yani 'yeni gelenler bu kurala riayet etmezler öyle ise eski rejim geri dönsün veya bir benzeri gelsin' demek istiyorlar. Bu halk devrimine karşı bölge ülkelerini açıktan bir kışkırtmadır. İslami kimlikli ya da değil Sünni ağırlıklı bir yönetim istemiyorlar. Daha önce de yazdığımız gibi Lavrov Suriye'de bir Sünni iktidara izin vermeyeceklerini söylemiştir. Zafer sözlerinin üzerini çizdi. Yine Viçeslav Matuzov, Ahmet Şara ya da müstearıyla Muhammed Colani için nefret ettikleri bir figür olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yakıştırması ve benzetmesi yapmıştır. Dillerinden ve gönüllerinden kin akıyor! Bu durumda acaba Beşşar Esat Çeçen Lider Ramzan Kadirov'a mı benziyor?

Rusya Suriye'de katliamlara imza atan Süheyl Hasan gibi isimlere de ödül vermiştir. Hatta Putin onu Suriye'de lider kapasitesi olan bir adam olarak tanımlamıştır. Olursa o da Kadiri değil de Nuseyri bir Ramzan Kadirov olabilir. Olmazsa Miraç Oral gibi birisini de bulabilirler. Putin Süheyl Hasan ile Beşşar Esat'ı yedeklemek istediğini ima etmiştir. Bu kontrol altında tutma yöntemlerinden birisidir. Putin'e göre yerine gelince Beşşar bir lider, yerine göre de bir kukladır! Getir götür adamı.

Çok ilginç, Süheyl Hasan varil bombalarını icat eden isimdir. Doğu Guta'da katliam yapan acımasız bir kişiliktir. Ödüllerini aldığı sırada Ruslar karşısında süklüm püklüm durmaktadır. Kısaca Ruslar bildiklerini okuyorlar, yenilgilerini kabullenemiyorlar. Hazımsızlık gösteriyorlar. Suriye halkının sevinçlerini boğmak, kursaklarında bırakmak niyetindeler. Suriye'nin korku ülkesi olarak kalmasını arzu ediyorlar. Ruslar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Yeni cumhuriyetin İsrail, Rusya ile kurulu Arap rejimleri arasında yol alması oldukça sıkıntılı bir süreç gibi duruyor. Arkaik rejimlerle yeni rejim arasında kan uyuşmazlığı olabilir. Bu ancak kenetlenmekle aşılabilir. Bu açıdan Suriye'nin yeni sahiplerinin birbirine düşme lüksü bulunmuyor. Vakıa, iç düşman dış düşmana dönüşmüştür.

Mustafa Özcan

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