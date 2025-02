Bekri Mustafa'dan Trump'a!

Hıristiyanlığı savunmak, kumarbaz Donald Trump'a kaldı. Günümüzde kimse kendine yakışanı yapmıyor veya kendi işine odaklanmıyor. Herkesin gözü başkasının işinde!

Galiba Trump da kumar parasıyla hayır yapmaya karar verdi! Tarihte de Trump benzeri aykırı kişilikler çıkmıştır. Bunların en barizlerinden birisi, belki de en meşhuru, Bekri Mustafa olmalıdır. Bekri Mustafa'nın Mısırlı muadili, karşılığı ise Vezir Karakuş'tur. Karakuşi, fetvaları ve yaklaşımlarıyla ünlenmiştir. Bekri Mustafa 1593-1634 Sultanahmet semtinde doğup büyümüştür. Ötesinde iyi bir hafızdır. Arkadaşları onu içkiye alıştırmışlardır. Sarhoşların piri-şahı olarak anılmıştır. Adı nice yüzyıllardır dillere destan olmuş; hikayeleri kuşaklar boyunca elden ele, dilden dile aktarılmıştır. Hikâyeye göre Bekri Mustafa, yoksul bir mahallede bir caminin önünden geçmektedir. O sırada musallada bir tabut vardır. Fakat namazı kıldıracak imam ortalıkta görünmemektedir. Cemaatin sabrı tükenir ve beklemekten usanırlar. Ve başında kavuğu, sırtında cübbesiyle oradan geçen Bekri Mustafa'yı Hoca zannederek namaz kıldırmasını isterler. Yok ben Hoca değilim, dese de dinlemezler ve zorla öne geçirirler. Bekri Mustafa namazı kıldırdıktan sonra tabutun örtüsünü açar ve ölünün kulağına bir şeyler fısıldar.

Cemaat ölüye ne söylediğini merak eder, Bekri Mustafa gülerek cevap verir. "Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahirete gidiyorsun, eğer orada bu dünyanın ahvalini sorarlarsa, Bekri Mustafa imam oldu de, yeter. Onlar ahvali anlar" dedim. Şimdi de Trump, Beyaz Saray'a sultan oldu. Gereğini de yapıyor!

Yine de Bekri Mustafa, Donald Trump karşısında zemzemle yıkanmış kadar masum kalır. Trump kumarbaz ve kadın düşkünü birisi olmasına rağmen Hıristiyan şövalyesi olmaya heveslenmiş. Hıristiyan değerlerini koruyacak ve ailevi değerleri yüceltecekmiş! Kulağa hoş geliyor! Dini, Hıristiyanlığı korumak için bazı kurumlar ihdas etmeyi tasarlıyor. Bizdeki benzer kurumlar, dini yönden usulsüzlükleri düzene koyan Hisbe Teşkilatı ve Suudi Arabistan'da dini polis mutavva teşkilatıdır. Mutavva da kaldırıldı. İslam dünyasında bu teşkilatlardan pek eser kalmadı. Mısır gibi ülkelerde kâğıt üzerinde kalsa da uygulanmıyorlar. Artık kimden kopya çekti ise Trump, bu tarz kurumlar ihdas etme fikrine kapıldı. Beyaz Saray'da inanç ofisi açma kararı aldı. Belki Evanjelik tarzda sohbetler de düzenlerler. Belki bunda Yahudilerin de payı olabilir. Trump, yine her zamanki kıvraklığıyla şipşak "Hıristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele" için görev gücü kurulmasına dair kararnameyi imzaladı. Bu bize The Anti-Defamation League (ADL)/ iftiraya karşı birlik (geçmişte "The Anti-Defamation League of B'nai B'rith" olarak anılıyordu) örgütünü ve faaliyetlerini hatırlatıyor!

Belli ki yine vurun abalıya misali, Müslümanlara çullanacak ya da Liberal Demokratlara karşı gardını alacak! Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, "Hıristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele" için bir görev gücü oluşturulması talimatı verdi. Bu görev gücünün başında da Adalet Bakanı Pam Bondi'nin olacağı açıklandı. Trump ayrıca, 2016'daki başkanlık kampanyasında kendisine dini danışmanlık yapan Paula White liderliğinde Beyaz Saray bünyesinde "inanç ofisi" kuracağını da açıklamıştı.

Aslında bu kadar gürültüye hiç gerek yok. Eline, diline, beline sahip olsun, kimse ondan başka ihsan istemez! Aksi halde dini yanlış anlayarak veya kullanarak, başka yaralar ve rahneler açar! Aman ha!

Mustafa Özcan

