Dikiz aynasından CHP-Baas kardeşliği

Halepli dostumuz Züheyr Salim, Mağaribiyye Kanalına Suriye'nin modern tarihinin bir özetini sunmuştur. 1961 olayları bağlamında Suriye-Mısır ortaklığında kurulan Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin çözülüşüne değiniyor. Muhammed Maruf Devalibi'nin iktidardan indirilişini anlatıyor. Ardından iki yıl geçmeden 8 Mart 1963 tarihinde Baas darbesi gerçekleştiriliyor ve Suriye'nin istikameti sapıyor. İlerleyen yıllarda savaşlar ve çalkantılar Esat hanedanlığını iktidara taşıyor. Baas darbesi Suriye'yi karanlığa gömüyor. Hala içimizde Kaddafi'ye alkış tutanlar olduğu gibi Baas rejimi konusunda da inat edenler de var. Oysa ki tamamen karanlık bir tarihi temsil ediyor. Çoğulcu sistemi yıkıyorlar ve Batı'da obscurantism/irtica kavramıyla anılan karanlık bir rejim kuruyorlar. Bu kavram aydınlanma yani enlightenment kavramının zıddına tekabül etmektedir. Baas rejimi ülkeyi karanlığa ve mateme gömmüş ve boğmuştur. Baas rejimiyle CHP arasında bazı farklarla birlikte ideolojik yönden akrabalık vardır. Leyla Omar veya benzerlerinin temas ettiği gibi aslında CHP, SSCB kurumlar envanterinden Komünist Parti'nin kopyasıdır ve klonlama suretiyle elde edilmiştir. Başlangıçtan itibaren o bir devlet partisidir. Çoğulcu sisteme geçilmesiyle birlikte muhalefete düşmüştür. Daha sonra ancak darbelerle işbaşına gelebilmiştir. Baas Partisi ise Suriye'de 1963 darbesiyle birlikte iktidara gelmiş ve devlet partisi olabilmiştir. Birisi iptidaen iktidar partisidir diğeri de yolda düzülmüştür. 8 Aralık 2024 tarihine kadar da bu makamda kalmıştır.

CHP gibi darbeci ve onun ötesinde devlet partisi olan Baas Partisi de nev-i şahsına münhasır bir sol parti kimliği taşımaktadır. Ötesinde her ikisi de klik partisidir. CHP oldum olası klik partisi olarak anılır. Sürekli olarak klikler arasında kavgaya sahne olmaktadır. İdeolojik ve mezhebi azınlıklar Truva atı gibi CHP içine doluşmuşlardır. Zaten CHP'nin özü de Fransız Devrimi'nden mülhem ve devşirmedir. Bu yönüyle de ideolojik azınlık vasfına haizdir. Bu tabiri ilk kullananlardan birisi Cezayir başbakanlarından Abdulhamid İbrahimi olmuştur. Baas Partisi bizatihi ideolojik azınlıktır bir de ona Nuseyriler gibi mezhebi azınlıklar eklenmiş ve binmişlerdir. Azınlıklar gizli ajandalarını bu parti sayesinde ve üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Züheyr Salim beyin anlattığına göre Mişel Eflak'ın Irak'a kaçmasından sonra yerine Parti Katipliğine ya da Genel Sekreterliğe Ürdün asıllı Münif Rezzaz getirilir (https://www.youtube. com/watch?v=Wtoc39s0-so ). Rezzaz azınlıklarla ve gündemleriyle bağlantılı biri değildir. Bu makama geldikten sonra Baas üzerinden yapılan desiseleri kavrar ve bunun mahsulü olarak bir eser kaleme alır ve başlığını El Hakikatü'l Mürre / Acı Gerçek koyar. Bu partiyi derinden tarassudunun bir meyvesidir. Burada Baas Partisini 'hizbu'l tevaif' yani azınlıklar veya mezhepler partisi olarak tanımlar. İdeoloik azınlık olarak CHP ile buluştuğu gibi klik partisi olarak da buluşur. İdeolojik akrabalık buradan doğmaktadır.

Türkiye'de de Baas darbesi türünden 9 Mart 1971 tarihinde emir komuta zincirinin dışında bir darbe tezgahlanır. Mahir Kaynak'ın deşifre ettiği darbe başarıya ulaşmış olsaydı 8 Mart 1963 Baas darbesinin bir tekrarı Türkiye'de de yaşanmış olacaktı. 8 Mart ile 9 Mart arasında sadece gün farkı vardır. Bu da 9 Mart darbecilerinin darbelerini tartışmaya mahal bırakmadan Baas'tan kopya çektiklerini gösteriyor. Türkiye bu darbeyi ucuz atlatmıştır. Bereket Allah bu darbeden Türkiye'ye korumuştur. Yoksa yeniden azınlıklar Türkiye'nin üzerine de musallat olabilir, çöreklenebilir ve çökebilirlerdi. CHP ideolojik olarak bu topraklara yabancıdır ve yabancılaşmayı temsil etmektedir. Tarihi bir ayrışmayı temsil etmektedir. Kliklerin ve azınlıkların cirit attıkları ve at oynattıkları bir zemindir. Azınlıkların bineği ve Truva atı olmaya adaydır. Her zaman muhtemel bir tehlike arz edebilir. Bazen de ihtimal gider, mutlak tehlike haline gelebilir. Diğer amillerle buluştuğunda tehlike kaza halini alabilir. Çoğulculukla bağdaşsaydı Suriye'de Baas bunun parçası olurdu.

Mustafa Özcan

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