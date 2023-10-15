Taş çağına geri göndermek!

İsrail 2005 yılından beri Hamas'ın hakkından gelemedi. Yakalandığı Aksa Tufanı'nı bir fırsata çevirerek Hamas'tan ve hatta Gazze'den kurtulmak istiyor. İsrail Savunma Bakanı Gallant bu hedeflerini açıktan söylüyor: "Gazze'de Hamas yönetimini devireceğiz. Militan kapasitesini yok edeceğiz. Zaman alacak, ölümcül olacak, şiddetli ve ebedi olacak." Hamas, 2006 seçimlerini kazanmış ve 2007 yılında Fetih yanlısı Muhammed Dahlan'ın darbe girişiminde bulunması üzerine Gazze elinde kalmıştı. İsrail, Gazze'yi boşaltma ve Hamas'tan arındırma planı hem katliam hem de tehcir eşliğinde yürütmek istiyor. Kuzeydeki Gazzelileri güneye sürmek ve oradan da Sina'ya bir insani daha doğrusu göçmen koridoru açmayı tasarlıyor. Gazzelilerin Sina'ya intikal etmeleri halinde bir daha geri dönmeleri hayal olacak. İsrail, insan selinin önünü Mısır'a doğru yönlendirmek istiyor. Böylece Gazze ahalisinden de sonsuza kadar kurtulma şansını yakalayacak.

Bu tarihi süreçte tersinden bir Huruç eylemidir. Musa Aleyhisselam kavmiyle birlikte Mısır'dan Sina'ya giderken, İsrail süreci tersine işletmek istiyor. Bununla birlikte Gazze halkı selefleri gibi yerini yurdunu terk etmeye hevesli değil.

Gazze'yi taş çağına geri döndürmek istiyorlar. Kibirli ülkeler ve devletler daima benzeri iddialar seslendirirler. Nitekim Pakistan eski cumhurbaşkanlarından Müşerref, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Lee Armitage'ın kendilerini taş çağına döndürmekle tehdit ettiğini bildirmiştir. 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a karşı kendileriyle işbirliği yapmaması halinde Pakistan'ı bombalayarak taş çağına geri götüreceklerini söylemişlerdir. Rusya gibi azgın ülkeler de gözlerine kestirdikleri muhataplarına aynısını söylemektedir. Nitekim Ukrayna saldırısının akabinde Kremlin liderleri kaç defa nükleer silah kullanma imasında bulundular!

İsrail de Araplara karşı aynı tehdit dilini kullanıyor. Nitekim İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dan Harel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonlarının sonunda burada Hamas'a ait hiçbir binanın ayakta kalmayacağını söyledi. Yediot Aharonot gazetesinin Ynet sitesine göre, Dan Harel şu iddialı sözleri kullanmıştır: "Operasyondan sonra Gazze'de Hamas'a ait hiçbir bina ayakta kalmayacak. Bu operasyon öncekilerden farklı. Çıtayı çok yükselttik ve bu yönde ilerliyoruz." "Sadece teröristleri ve roketatarlarını vurmuyoruz" diyen Harel, "Hamas hükümetinin tamamını da vurduklarını", "Hedeflerinde resmi binalar ile güvenlik güçlerinin bulunduğunu, tüm olan bitenin sorumlusu olarak Hamas'ı gördüklerini ve farklı kolları arasında ayrım yapmadıklarını" söyledi."Savaşın başında olduklarını, önlerinde daha zorlusunun bulunduğunu ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini" ifade eden Harel sözlerini şöyle noktalıyor: "Gazze Şeridi'nde oyunun kurallarını değiştirmek istiyoruz."

Ayette bu psikolojileri şöyle dile getiriliyor: "Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük, ne çirkindir." (Kehf Suresi, 5. ayet)

Bundan 4 ay kadar önce 8 Ağustos 2023 tarihinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Lübnan'ı tehdit etmiş ve Hizbullah'ın saldırması halinde bu ülkeyi taş çağına geri döndüreceklerini söylemiştir. 2006 savaşının 17'inci yıldönümünde konuşan Hasan Nasrallah ise 'Savaşa kalkışırsanız, siz de taş çağına geri dönersiniz. Nükleer tersaneleriniz füzelerimizden kaçamaz.' demiştir.

Hamas da son atışmalarda İsrail'in kara harbini göze alması halinde ordusunun yarısını kaybedebileceği tehdidinde bulunmuştur.

İsrail, bu tutumuyla birlikte kadere fetva verdiriyor. Yani söylediklerinin ve yaptıklarının aynısını fazlasıyla hak ediyor.

Bu tehditler bumerang gibi geri tepecektir. Rövanşı kötü olacaktır. Bu yönde ayet ve ayetlerin uyarısına muhatap oluyorlar. Dişe diş babından Gazze'ye karşı bütün İsrail'in binaları berhava olacaktır. Nereden biliyoruz? Misilleme saati geldiğinde onların diktiği bütün yükseltilerinin hepsi yerle bir edilecektir. İlgili ayetler şöyledir;

"Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi tepelesinler istedik." (İsra Suresi, 7. ayet)

Liyütebbiru ma alev tetbira. İsrail kadere fetva verdiriyor ve Kur'an bunun nasıl olacağını bize bildiriyor. Yükseltilerini yerle bir etsinler istedik!

Mustafa Özcan