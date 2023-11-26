Kudus kimindir?

Yerler, gökler ve bütün varlıklar kayıtsız ve şartsız Allah'ın mülküdür. Hiçbir insan mutlak anlamda mülkiyet iddia etme hakkına sahip değildir, hiçbir insan meşruiyetini kendi gücünden veya başka bir yoldan alarak doğada ve insanlar üzerinde tahakküm edemez. Dinin evrensel ilkesi olan bu yasayı ihlal eden herkes 'zalim' ve günahkâr kabul edilir. İnsanlar sadece emanet olarak eşyadan istifade eder, istifadenin sınırları ve kuralları da din ve hukuk tarafından aynı evrensellik ilkesiyle belirlenir. İnsanların dine inanıp inanmaları ayrı bir konudur fakat mümin insanın dünya görüşünün çerçevesi bu olmak zorundadır. Kudus ve 'vaat edilmiş toprak' hakkında konuşmalar uzayınca Kudus'un sakini kim olmalıdır ve Kudus kime emanettir diye yazmak istedim: Kudus dünyadaki şehirlerden (elbette öncelik Mekke'nindir) farklı olarak fiziksel ve coğrafi mekân olmanın ötesinde bir anlam, daha derin bir hakikat ihtiva ediyorsa onun sahibi veya emanetçisi kimdir ve kim olmalıdır diye düşünmek ahlaki bir konu sayılabilir.

Evvela Kudus'un anlamı nedir veya Kudus deyince akla gelmesi gereken nedir diye başlamak lazım!

Kudus coğrafi bir mekân ise onu yeryüzünün öteki şehirlerinden ayıran herhangi bir özellik ve üstünlük yoktur. Hal böyle olunca Kudus'un sahibi veya sakini öteden beri o bölgede yaşayan insanlar olmalıdır, barış içinde yaşamaya devam etmelidirler. Lakin tarihsel sürece bakınca görürüz ki hiç kimse Kudus'u fiziksel ve coğrafi mekân olmakla sınırlı saymamış, hiç kimse Kudus denilince aklına fiziksel ve coğrafi mekânı getirmemiştir. Bir Müslüman veya Yahudi veya Hristiyan için Kudus ezeli bir mana ve hakikatin temessül ettiği yer, merhum Sezai Karakoç'un deyimiyle 'gökte inşa edilmiş yeryüzüne indirilmiş' şehirdir. Haddi zatında şehrin adı bunu beyan eder: Kudus mukaddes yani insanın behimi duyguları ve içgüdüleriyle yönlendirilmiş korkularıyla kirlenmeksizin (mukaddes bunlardan arınmış demektir) Tanrı'nın ilkelerine göre kurulmuş, o ilkeler üzerinden insanlığı var oluş amacına doğru yönlendirmek üzere teessüs etmiş bir istikamet şehridir. Kudus'e bakan bu değerleri hatırlar, Kudus'te yaşayan bu değerlerle yaşar. Bu anlamda kurulmuş ilk şehir olan Mekke'nin ardından Kudus Farabi'nin tabiriyle bir Medine-i Fazıla yani erdemli şehir, yeryüzünde inşa edilecek bütün şehirler için kurucu ilke ve model şehir sayılmıştır. Binaenaleyh Kudus'u konuşmak, adaleti, merhameti, insanlık değerlerini, kısaca Tanrı'ya iman üzere kurulu ahlak değerleriyle insanlık erdemlerini konuşmak olmalıdır.

Kur'an-ı Kerim'de ve Tevrat'ta zikredilen peygamber kıssalarının önemli bir kısmının burada geçtiğini, Kudus ve civarının onlar tarafından imar ve inşa edildiğini hatırlayınca 'model şehir', 'erdemli şehir' hatta bir ölçüde 'ana şehir' olarak Kudus'u düşünmek zarurete dönüşür.

Mukaddes şehir veya 'erdemli' şehir tabirinden Kudus kime emanettir veya kime vaat edilmiştir sorusuna bir cevap bulabiliriz. Bunun için Tevrat'ta da zikredilen temel yasalara dikkat edebiliriz. Tevrat'ta da diyoruz çünkü söz konusu yasaların dinin genel ilkeleri olduğunu unutmamak gerekir. Bununla beraber yasalar karşısında İslam ile Yahudiliğin yaklaşım farkı günümüzdeki sorunu bütün açıklığıyla izhar edecektir. Yahudilik için yasalar cemaatin iç düzeni ve iç ilişkileri için geçerli olan yasalardır. İslam ise dinler tarihinde ilk kez yasaların evrenselliğin getiren dindir. Üstelik bunu getirmiş olmakla kalmadı, bundan önceki dinleri yerellik ve kabile ölçeğinde kalmış olmakla 'neshederek (hükmen ilga)', Tanrı inancı ekseninde evrensel değerleri ikame etmiştir. Başka bir anlatımla Yahudilik muharref olduğu için değil nübüvvet tarafından geçersiz kılındığı için öncü olma hakkını yitirmiştir. Müslüman toplumun Yahudilik veya başka bir dini veya felsefi gelenek karşısındaki tutumunda bariz özellik, evrensellik-yerellikte tebellür eder: yasa evrenseldir, herkes için her zaman ve her yerde tatbik edilmelidir.

"Kudus kimindir?" sorusunun ilk cevabı Tanrı'ya imanla ilgili olacaktır. Çünkü erdemli şehrin ilk yasası Tanrı'ya imandır. Kim gerçekte Tanrı'ya iman ediyor ve O'na ortak koşmuyorsa Kudus ona emanet edilmiştir. İnsanın Allah hakkındaki bilgisi ilahi isimler hakkındaki bilgisiyle sınırlıdır. İlahi isimler Tanrı'nın nasıl davrandığını ve bizden ne istediğini anlatırken aynı zamanda nasıl davranmamız gerektiğini gösterir. Öyleyse ilahi isimlerde anlatılan ahlakı kim ideal ahlak ilkeleri sayıyorsa onun daha çok Kuduslü olma hakkı vardır; yeryüzünde bir şeye varis olunacaksa ilahi ahlakı ideal ahlak sayan kimse olmalıdır. İnsanlık ve doğa ancak o zaman güvende olabilir.

Tanrı bir istismar aracı değildir, Tanrı'nın ismi üzerinden iktidar kurmak, insanları kutsal değerler üzerinden kandırmak, şehrin ilkelerini reddetmektir. Kim Tanrı'nın ismini boş yere anarsa veya O'nun ismi üzerinden kişisel iktidar peşinde koşarsa Kudus onu kovar. Kim O'na ortak koşarsa, kim dünyevi çıkarlarını ve kabilesini veya hırslarıyla yoğrulmuş varlığını bir put haline getirirse, Kuduslü sayılamaz. İnsan kendi yaşamı için çalışırken bir ruh sahibi olduğunu bilerek durabilmeyi bilmelidir. Bu bakımdan kim vaktinin bir kısmını Tanrı'yı düşünmek, O'nun eylemlerini anlamak için kullanırsa Kudus ona emanet edilir.

Tanrı'ya iman ettiğimiz ölçüde ahlak ve amellerimiz anlam taşır. Bu nedenle bir mümin Tanrı'ya iman etmenin neticesi olan ahlak ilkeleriyle yaşar. Bu nedenle şehrin başka bir kuralı ise ilk yasanın sonucudur: Yeryüzünde haksız yere ölüme karşı çıkan ve bütün canlılar için yaşama hakkını temel hak sayan kimse Kudus'un emanetçisidir. Buna bir de doğanın yaşam hakkı, hayvanların ve öteki canlıların yaşam hakkını hatırlayarak bakmak gerekir. Buradan hareketle kim emanete riayet ediyorsa Kudus onundur (çalmayacaksın). Kim insanlığı aile olarak görebiliyor, yaşlılara saygı gösterebiliyor, insanlığı ayırt etmeden hepsine değer verebiliyorsa Kudus ona emanettir (ana-babana hürmet edeceksin). Kim öteki insanların hayat hakkını yok etmeden, onun kültürüne, tarihine düşmanlık etmeden beraber yaşama ilkelerine sadık kalıyorsa Kudus ona emanettir (komşuna iyi davranacaksın ve yalan yere tanıklık etmeyeceksin).

Müslümanların Kudus konusundaki tutumlarının ana çerçevesi budur veya bu olmalıdır.

Ekrem Demirli