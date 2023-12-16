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YAŞAM

Komşu kadınlardan Filistin halkı için "toka" dayanışması

Ankara'da aynı apartmanda yaşayan kadınlar, evlerindeki atık kumaşlarla ürettikleri tokalardan elde ettikleri gelirleri, vakıflar vesilesiyle Filistinlilere ulaştırıyor.

Yayınlanma Tarihi: 16.12.2023 12:09:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 12:08

Altındağ ilçesinde bulunan Kuzeykent TOKİ konutlarında aynı apartmanda yaşayan kadınlar, Gazze'de yaşayanlara destek olmak için buluşarak bir dayanışma örneği gösterdi.

Evlerindeki kullanılmayan kumaşları değerlendirerek toka üretmeye başlayan komşuların buluşmaları "İyilik için Dikiyoruz" hareketine dönüştü.

Kadınlar, hayırseverlerin de bağışladığı kumaşlardan yaptıkları tokaları satıp gelirini vakıflar aracılığıyla kilometrelerce ötedeki Filistinlilere göndererek destek oluyor.

Tokalarımızı Filistin'deki çocuklar için üretmeye başladık

Ev hanımı Nur Elmas Zorlu, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, daha önce Kudüs'e ve Suriye'ye gittiğini, döndüğünde gördüklerini komşularına anlattığını ve oradaki ihtiyaç sahipleri için harekete geçtiklerini anlattı.

Akıllarına evdeki kullanmadıkları kumaşlardan toka yapma fikri geldiğini belirten Zorlu, "Toka dikelim, bunları satıp, gelirini gönderelim diye düşündük. Kısa sürede yaptığımız tokalarla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 23 tanker su ve bir tondan fazla un gönderdik." dedi.

Daha sonra İsrail saldırısı altındaki Filistinlilere destek olmaya başladıklarını dile getiren Zorlu, "Filistin'de yaşananlara sessiz kalamadık. Belki savaşı durduramıyoruz, çocukları koruyamıyoruz ama bizim elimizden şu anda bu geliyor. Tokalarımızı Gazze'deki çocuklar için üretmeye başladık." ifadelerini kullandı.

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Bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik

Zorlu, kısa sürede, önce kendi mahallelerinde daha sonra da Ankara'daki diğer ilçelerdeki kadınların, kendilerine katılmak için mesaj attığını söyledi.

"İyilik hareketi"nin genişlemesi ile hayırseverlerin de kumaş bağışlamaya başladığını anlatan Zorlu, ürettikleri tokaları farklı ülkelere ve Türkiye'de ise 51 ile satmaya başladıklarını bildirdi. Zorlu, "Bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Sadece toka da dikmedik, Filistin'in bayrağının renklerinde karpuz desenli broşlar da tasarladık. Amacımız sadece Filistin'e maddi destek göndermek değil insanları Filistin konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak." açıklamasını yaptı.

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Etiketler Ankara Altındağ Kuzeykent TOKİ Kudüs Suriye Filistin Gazze Nur Elmas Zorlu Türkiye İsrail saldırısı direniş Gazze

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