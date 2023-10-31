Filistin'de direnişin sembolleri

İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırımda Filistin’e dair karpuz, portakal ve zeytin sembolleri görmeye başladık. Peki, bu simgeler ne anlama geliyor?

🔸 İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlara uyguladığı soykırımda Filistin'e dair bazı semboller görmeye başladık. Peki, bunlar ne anlama geliyor?

🔸 İlk sembolümüz portakal. Bölgedeki meşhur portakallara da ismini veren Yafa, Nekbe öncesinde Filistin toprağıydı. İsrail işgalinden sonra buradaki portakal ağaçları, Filistinlilerin elinden alındı ve halk sürgüne zorlandı.

🔸 Böylece Yafa'daki portakal ağaçları öksüz kaldı. O günden beri de bu meyve, Filistinlilerin bir temsili.

🔸 Filistin bayrağı yerine kullanılan bir diğer meyve ise karpuz. Bu meyvenin bir metafor olarak kullanılması Altı Gün Savaşı'na uzanmakta. Filistin bayrağının renklerini taşıyan karpuz, son günlerde sosyal medya platformlarında sansüre maruz kalmamak için kullanılıyor.

🔸 Filistin davasının bir diğer sembolü ise zeytin. Kur'an-ı Kerim'de bereketli olarak nitelendirilen, üzerine yemin edilen zeytin, aynı zamanda barışın en bilinen simgesi...

En kısa zamanda semboller yerine mutlu çocukların resimlerini görmek dileğiyle hoşça kalın...

Nekbe Günü

Nekbe, Türkçe "talihsizlik günü" manasına gelir. Filistinliler tarafından "felaket" olarak görülen İsrail'in bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olaylar için kullanılır.

Editör - Sunucu: Sümeyye GEDİZLİ

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşenur ASLAN

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