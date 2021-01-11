Ardımızda bıraktığımız dijital ayak izleri

Teknoloji son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu "endişeliler" ve "umutlular" olarak ikiye ayrılıyor. Peki, yapay zeka bize nasıl bir gelecek sunacak? Dünya, bu teknolojileri nasıl kullanıyor? WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerindeki güncelleme ne anlama geliyor? Verilerimiz zaten saklanıyordu, değişen ne oldu?

Dijital tahakkümün son perdesi: WhatsApp ne yapmaya çalışıyor? adlı içeriğimizi okumak için tıklayın.

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