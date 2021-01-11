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Dijital tahakkümün son perdesi: WhatsApp ne yapmaya çalışıyor?

WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri ile dijital tahakkümün boyutları bir kez daha gözler önüne serildi. WhatsApp, 8 Şubat itibariyle yürürlüğe koyacağı güncelleme ile kişisel verilerin ticari olarak pazarlanmasının önünü açtı; kabul edilmemesi halinde ise uygulamanın kullanılamayacağını bildirdi. Bu nedenle birçok kullanıcı, alternatif mesajlaşma uygulamaları araştırmaya başladı. Telegram, Signal, WeChat derken akıllar oldukça karışsa da yerli uygulama BİP, kişisel veri güvenliği ve birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bıraktı. Peki, WhatsApp ne yapmaya çalışıyor? Verilerimiz zaten saklanıyordu, değişen ne oldu? BİP, acil durumlarda hangi özelliği ile ön plana çıkıyor?

Giriş Tarihi: 11.01.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 19:49
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WHATSAPP NASIL HAYATIMIZA GİRDİ?
WHATSAPP NASIL HAYATIMIZA GİRDİ?

WhatsApp, dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri. Başlangıçta düşük bir ücretle reklamsız olarak hayatımıza girdi; yöneticileri yıllardır her yaptıkları açıklamada "reklamsız" olma durumunun devam edeceğini bildirdi.

Elbette bu uygulamanın tüm özelliklerinin sorunsuz kullanılabilmesi, kullanıcı tarafından onaylanacak türlü izinlere bağlıydı.

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KULLANICI ALIŞKANLIKLARINI TAMAMEN DÖNÜŞTÜRDÜ
KULLANICI ALIŞKANLIKLARINI TAMAMEN DÖNÜŞTÜRDÜ

WhatsApp, bünyesine her geçen gün dâhil ettiği yeni bir özellikle hizmet ağını geliştirirken, kullanıcı alışkanlıklarını da tamamen dönüştürdü.

Böylece, anlık olarak mesajlaşabilir, ses kaydı atabilir, konumumuzu bildirebilir, toplantılarımızı bu uygulamalar üzerinden yapabilir, sesli ya da görüntülü konuşabilir hale geldik.

📌 Belki de tüm bu nedenlerden dolayı WhatsApp'a verdiğimiz izinleri çok da sorun olarak görmedik.

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‘BİR ÜRÜNE PARA ÖDEMİYORSANIZ; ÜRÜN SİZSİNİZ’
‘BİR ÜRÜNE PARA ÖDEMİYORSANIZ; ÜRÜN SİZSİNİZ’

WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Ücret uygulaması kaldırıldı. Böylece dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger, Facebook ve Instagram'a bir de WhatsApp eklenmiş oldu.

Ardından yapılan açıklamalarda WhatsApp'ın "ücretsiz ve reklamsız" olarak faaliyet göstermeye devam edeceği açıklanmıştı.

Yapay zeka alanında hangi noktadayız?

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ZUCKERBERG KÂR ETMEYECEKSE NEDEN SATIN ALDI?
ZUCKERBERG KÂR ETMEYECEKSE NEDEN SATIN ALDI?

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, anlaşmayı duyurduğu açıklamada WhatsApp'ın verdiği hizmetleri "çok değerli" olarak betimlemişti. Üstelik WhatsApp'ı ve Instagram'ı satın alırken bu platformları özerk olarak bırakacağının sözünü vermişti.

Elbette en büyük kârı, 2 milyarın üzerindeki kullanıcılarının verileriyle sağlayacaktı…

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WHATSAPP’IN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞI GÜNCELLEME
WHATSAPP’IN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞI GÜNCELLEME

İlgili güncellemede, kullanıcı verilerini ticari olarak pazarlamanın önünü açtı.

Kabul edilmemesi halinde ise 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp uygulamasının kullanılamayacağını bildirdi.

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