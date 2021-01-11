Dijital tahakkümün son perdesi: WhatsApp ne yapmaya çalışıyor?
Dijital tahakkümün son perdesi: WhatsApp ne yapmaya çalışıyor?
WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri ile dijital tahakkümün boyutları bir kez daha gözler önüne serildi. WhatsApp, 8 Şubat itibariyle yürürlüğe koyacağı güncelleme ile kişisel verilerin ticari olarak pazarlanmasının önünü açtı; kabul edilmemesi halinde ise uygulamanın kullanılamayacağını bildirdi. Bu nedenle birçok kullanıcı, alternatif mesajlaşma uygulamaları araştırmaya başladı. Telegram, Signal, WeChat derken akıllar oldukça karışsa da yerli uygulama BİP, kişisel veri güvenliği ve birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bıraktı. Peki, WhatsApp ne yapmaya çalışıyor? Verilerimiz zaten saklanıyordu, değişen ne oldu? BİP, acil durumlarda hangi özelliği ile ön plana çıkıyor?
Giriş Tarihi: 11.01.2021
18:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
19:49