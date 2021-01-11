Dijital tahakkümün son perdesi: WhatsApp ne yapmaya çalışıyor?

WhatsApp, dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri. Başlangıçta düşük bir ücretle reklamsız olarak hayatımıza girdi; yöneticileri yıllardır her yaptıkları açıklamada "reklamsız" olma durumunun devam edeceğini bildirdi.

Elbette bu uygulamanın tüm özelliklerinin sorunsuz kullanılabilmesi, kullanıcı tarafından onaylanacak türlü izinlere bağlıydı.