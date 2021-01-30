Amerika'yı zirveye süper kahramanlar mı taşıdı?

Lumiere Kardeşler'in Paris'te ilk sinema gösterimlerini yapmalarından bu yana tam 126 yıl geçti. Sinema, o günlerden bugünlere çoğunlukla bir eğlence aracı, sosyal bir aktivite olarak görüldü. Görüntülerin kitleler üzerindeki inandırıcılığı o denli yüksekti ki, otoritelerin de bu gücü fark etmeleri ve kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeleri gecikmedi. Batı ortaya çıkardığı kahramanlar ve süper kahramanlarla sinema üzerinden kitlelerin algısını istediği yönde şekillendirdi. Peki, Batı'nın süper kahramanları ne zaman ve neden ortaya çıktı?

Bir Batı propaganda aracı olarak "süper kahramanlar" haberimizi okumak için tıklayın.

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