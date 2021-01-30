Amerika'yı zirveye süper kahramanlar mı taşıdı?
Lumiere Kardeşler'in Paris'te ilk sinema gösterimlerini yapmalarından bu yana tam 126 yıl geçti....
Lumiere Kardeşler'in Paris'te ilk sinema gösterimlerini yapmalarından bu yana tam 126 yıl geçti. Sinema, o günlerden bugünlere çoğunlukla bir eğlence aracı, sosyal bir aktivite olarak görüldü. Görüntülerin kitleler üzerindeki inandırıcılığı o denli yüksekti ki, otoritelerin de bu gücü fark etmeleri ve kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeleri gecikmedi. Batı ortaya çıkardığı kahramanlar ve süper kahramanlarla sinema üzerinden kitlelerin algısını istediği yönde şekillendirdi. Peki, Batı'nın süper kahramanları ne zaman ve neden ortaya çıktı?
Bir Batı propaganda aracı olarak "süper kahramanlar" haberimizi okumak için tıklayın.
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Lumiere Kardeşler'in Paris'te ilk sinema gösterimlerini yapmalarından bu yana tam 126 yıl geçti....
Akıncı, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ATV ekranlarından izleyici ile buluşacak. Akıncı dizisi,...
Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kuruluş...
Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar)...
Vertigo Efekti ilk defa, Alfred Hitchcock'un Vertigo filminde gerilim dolu sahneleri izleyiciye...
Film, ağıllarına doğru hızla ilerleyen bir koyun sürüsünün üstten görüntüsüyle başlıyor. İşte...