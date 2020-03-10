Bir Batı propaganda aracı olarak "süper kahramanlar"
Bir Batı propaganda aracı olarak "süper kahramanlar"
Lumiere Kardeşler'in Paris'te ilk sinema gösterimlerini yapmalarından bu yana tam 125 yıl geçti. Sinema, o günlerden bugünlere çoğunlukla bir eğlence aracı, sosyal bir aktivite olarak görüldü. Görüntülerin kitleler üzerindeki inandırıcılığı o denli yüksekti ki, otoritelerin de bu gücü fark etmeleri ve kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeleri gecikmedi. Batı ortaya çıkardığı kahramanlar ve süper kahramanlarla sinema üzerinden kitlelerin algısını istediği yönde şekillendirdi. Peki, Batı'nın süper kahramanları ne zaman ve neden ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 10.03.2020
09:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
12:52
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