2021 Fikriyat'ta nasıl geçti?

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Fikriyat ekibi olarak 2021 yılında özel yayınlar gerçekleştirdik. Birçok mekanda, olayda, sohbette tam da oradaydık. Bunları yaparken hatalarımız da oldu tabii. Bazen dilimiz sürçtü… Güldük… Hatta gülmekten çekemedik. Ama en ciddi meselelere el atmaktan da geri durmadık. Biz yine tüm yeniliklerle hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk hepimizle olsun!

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