Yenilenen AKM'de neler var? Atatürk Kültür Merkezi'nin hikayesi...

Uzak Yakın Programı'nda, yepyeni bir heyecanla AKM'deyiz. 13 yıllık özlemin ardından İstanbul'da yeniden sanatın kalbi burada atacak. Tartışma konusu oldu... Eylemler yapıldı... Fakat en nihayetinde, yeni yüzüyle eskisinden çok daha etkileyici ve modern bir şekilde kapılarını açtı. Peki, Atatürk Kültür Merkezi'nde neler var? Hadi adım adım gezelim.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal-Yasin Aktaş

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