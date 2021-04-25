Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği

Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler, herhangi bir dükkâna girip borçluların borcunu öderdi. Esas olan Allah rızasını kazanmaktır deriz ya hep. İşte bu cümlenin eyleme dökülmüş halidir zimem defteri. “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız.

Zimem Defteri geleneği ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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