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Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 12:02

Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler, herhangi bir dükkâna girip borçluların borcunu öderdi. Esas olan Allah rızasını kazanmaktır deriz ya hep. İşte bu cümlenin eyleme dökülmüş halidir zimem defteri. “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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