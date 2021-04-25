Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği
Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler, herhangi bir dükkâna girip borçluların borcunu...
Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler, herhangi bir dükkâna girip borçluların borcunu öderdi. Esas olan Allah rızasını kazanmaktır deriz ya hep. İşte bu cümlenin eyleme dökülmüş halidir zimem defteri. “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız.
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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal
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Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler, herhangi bir dükkâna girip borçluların borcunu...
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