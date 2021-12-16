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Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Yayınlanma Tarihi: 16.12.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:24

Uzak Yakın programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Deniz Müzesi Komutanlığı’nda saltanat kayıkları, Piri Reis'in ünlü eseri Kitab-ı Bahriye, İstanbul’un fethi sırasında Bizans’ın Haliç’e gerdiği zincir, gazi gemilerle ilgili objeler sergileniyor. Bunların yanı sıra oldukça önemli bir eser daha var: Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı. Büyük bir medeniyet göstergesi olan "Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı", denizcilik tarihimizin dönüm noktası olan Preveze Deniz Zaferi’nde kullanıldı. Peki, bu savaş sırasında yaşanan ilginç olay neydi?

Deniz Müzesi Komutanlığı 1. kısmı izlemek için tıklayın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal, Yasin Aktaş

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