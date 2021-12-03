Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları I Deniz Müzesi Komutanlığı 1. kısım

Âşık Veysel'in yanlış bilinen hikayesi...
İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Âşık Veysel… Türküleriyle gönlümüze yaşama...
Uzak Yakın programından merhaba. Sizleri İstanbul’un en hareketli ilçesinden, Beşiktaş’tan selamlıyoruz. Bugün dümenimizi, Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en büyük müzesine kıracağız. Saltanat kayıkları, Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağı, tarihi silahlar ve daha fazlası Deniz Müzesi Komutanlığı’nda… Hadi hazırsanız gezmeye başlayalım.
Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın
Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal, Yasin Aktaş
"Farkında Mısınız?" programımızın tüm bölümlerini izlemek için tıklayın
▶Yenilenen AKM'de neler var?
▶Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonu bu müzede!
▶Müslüman bilim insanlarının denizcilik tarihindeki izleri
▶Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
▶Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi
▶Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi
▶Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
▶Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi
▶Onbeşlilerin hazin öyküsü
▶Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem
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İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Âşık Veysel… Türküleriyle gönlümüze yaşama...
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