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Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları I Deniz Müzesi Komutanlığı 1. kısım

Yayınlanma Tarihi: 03.12.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:28

Uzak Yakın programından merhaba. Sizleri İstanbul’un en hareketli ilçesinden, Beşiktaş’tan selamlıyoruz. Bugün dümenimizi, Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en büyük müzesine kıracağız. Saltanat kayıkları, Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağı, tarihi silahlar ve daha fazlası Deniz Müzesi Komutanlığı’nda…  Hadi hazırsanız gezmeye başlayalım.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal, Yasin Aktaş

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