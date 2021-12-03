Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları I Deniz Müzesi Komutanlığı 1. kısım

Uzak Yakın programından merhaba. Sizleri İstanbul’un en hareketli ilçesinden, Beşiktaş’tan selamlıyoruz. Bugün dümenimizi, Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en büyük müzesine kıracağız. Saltanat kayıkları, Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağı, tarihi silahlar ve daha fazlası Deniz Müzesi Komutanlığı’nda… Hadi hazırsanız gezmeye başlayalım.

Padişahların makam aracı: Saltanat kayıkları ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal, Yasin Aktaş

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