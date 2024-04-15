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Aşıkların değil ölülerin şehri Paris

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 12:21

Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris'in bir mezarlık üzerine kurulu olduğunu biliyor musunuz?

🔸 Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris aslında bir mezarlık üzerine kurulu.18. yüzyılda, şehirde baş gösteren veba salgınına ve imar sorununa çözüm olarak Fransa Kralı Charles, kent içindeki cesetlerin eski bir taş ocağına taşınmasına karar verir.

🔸 Fakat öncesinde maden ocağında 8 yıl süren bir tadilat süreci başlar. Süreç tamamlandığında sıra mezarların taşınmasına gelir. 15 ayın sonunda şehirdeki bütün mezarlar "Paris Yer Altı Mezarlığı'nda" toplanır.

🔸 İlerleyen zamanda Fransa tahtına geçen Napolyon ise ülkesine daha fazla turist çekmek için kemikleri, sıralı bir şekilde düzenlenmesini ister. Hatta daha da ilginç kılmak adına, mezarlığa sergi odaları ve labirentler ekletir.

🔸 Yerin 20 metre altında, 6 milyon insana ait iskeletlerin bulunduğu galerinin girişinde, "Dur, burası ölümün imparatorluğu" yazısı vardır. Günümüzde 250 kilometrelik alanda bulunan mezarlığın sadece 2 kilometrelik kısmı ziyarete açık.

🔸 130 basamakla yer altına inmek, dar ve alabildiğine karanlık dehlizlerde 45 dakika boyunca yürümek oldukça zor. Kuru kafa ve iskeletler ile dolu mezarlık; klostrofobisi ve kalp rahatsızlığı olanlar için uygun değil.

🔸 Evet, içinizden "Paris romantizmin değil ölülerin şehriymiş" dediğinizi duyar gibiyim. Peki, bu konu hakkında siz düşünüyorsunuz?

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Serkan HERVENİK

Kamera: Serkan HERVENİK

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