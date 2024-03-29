Mardin Ulu Camii, 12. yüzyıl Artuklu mimarisini en güzel örneklerindendir. Yivleme tekniği ilk kez bu eserde kullanılmıştır. Bu cami, ülkemizin güneydoğusundaki incilerden yalnızca biridir.

📍 MARDİN ULU CAMİİ

🔸 Ülkemizdeki önemli ulu camilerden biri de Mardin Ulu Camii'dir. Dilim kubbe ve minaresiyle 12. yüzyıl Artuklu mimarisinin en güzel örneklerindendir. İki minareli olarak inşa edilen caminin günümüze yalnız tek minaresi ulaşmıştır.

🔸 Caminin yapım tarihi konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte günümüze ulaşan tek minaresinde, "1176 yılı" ibaresi bulunmaktadır.

Artuklu Beyliği

Artuklular, Artuk Bey tarafından Harput, Mardin ve Hasankeyf bölgelerinde 1102 yılında arasında kurulmuş,1409'a kadar hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen beyliğidir.

🔸 Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve erken dönem eserlerinden biri kabul edilen Mardin Ulu Camii'nin kubbesi dıştan yivleme tekniğiyle inşa edilmiştir.

🔸 Yivleme yöntemi ilk defa bu eserde kullanılmış ve sonrasında Mardin'de gelenek haline gelmiştir. Yolunuz Mardin'e düşerse Artuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu eseri görmeden dönmeyin.

Yivleme tekniği ne demek?

Eksenel türbin kanatları arasında oluşan ikincil akış kayıplarının birleşik bariyer-yivleme yöntemine denir.

Seslendirmen: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur AKYOL

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