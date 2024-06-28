Çocuklar Felsefe yapabilir mi?

İnsanlık farklı dönemlere geçiş yaparken bu esnada birden çok eğitim modeli ortaya çıkar. Bunlardan biri P4C yani "Çocuklar İçin Felsefe" anlayışıdır. Pedagojinin amacı çocukları hayata dahil etmek ve onlardaki merak, sorgulama gibi dürtüleri uyandırmaktır. Bu eğitimi verenlerden biri olan P4C Uzmanı Ayşe Çam, konuğumuz oldu ve bu eğitim anlayışı ile ilgili yönelttiğimiz soruları yanıtladı.

➡ Sümeyye Gedizli: Ne zamandan beri çocuklara P4C eğitimi veriyorsunuz?

➡ Ayşe Çam:

🔸 2015 yılında Çocuklar İçin Felsefe pedagojisinden haberdar oldum. Ama bunun öncesinde 2007 yılında Gazi Üniversitesi'nde okurken, Felsefe dersinde hocam bahsetmişti. 2015 yılında bir okul grubunun kurucu ekipliğini yaparken dünyada böyle bir şeyin olduğunu, müfredata alınıp alınmamasını oradaki P4C alan uzmanı hocamızla, büyük bir grup olarak tartıştık. Genişçe bir beyin fırtınası yaptık. Prof. Dr. Hasan Bacanlı hocamın makalelerine bir baktım dedim ki "evet 4 katlı düşünme modeli bunu anlatıyor aslında" sonra Hasan Haluk Erdem hocamı aradım ve bana "Ayşe yani eğer Türkiye'ye anlamlı bir şekilde getirebiliyorsanız tüm dünyada aslında bir şeyi başarmış olursunuz." dedi. Bir Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve sosyal yardım müfredat programını tasarlayan kişi olarak fikir beyan ederken böyle derinleştim. Çünkü sosyal bilimlerin de alt alanı felsefe ve kendi üniversite eğitimlerindeki o bilgilerin böyle bir anda tık tık yerine oturduğunu gördüm.

Konuk: Ayşe Çam

Sunucu/Editör: Sümeyye Gedizli

Video/Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Serkan Hervenik

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