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Fikriyat Etnospor Kültür Festivali'nde

Yayınlanma Tarihi: 21.06.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 15:13

Fikriyat ekibi olarak bu sene altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katıldık. Alanda deneyimlediğimiz pek çok aktivitenin yanı sıra birbirinden kıymetli insanlarla röportajlar gerçekleştirdik. İşte, 6. Etnospor Kültür Festivali'nden geriye kalanlar...

🔹 Türk dünyasının ruhunu yansıtan Etnospor Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Kazak, Kırgız, Özbek, Ahıska, Azerbaycan Türkleri gibi Türk toplulukları başta olmak üzere pek çok ülke festivale katıldı. Katılım sağlayan ülkeler kendi gelenek ve göreneklerini, yemek kültürlerini ziyaretçilere sundu.

🔹 Bizlerde Fikriyat ekibi olarak Dayanışma Obası'nda yerimizi aldık ve sizlerle buluştuk. Birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Çocuklar için ahşap boyama, dev boyama, masal atölyesi; gençler içinse sulu boya ve sunum atölyeleri gerçekleştirildi. Ayşe Çam eşliğinde P4C çemberi kuruldu ve çocuklara Filistin ile boykot anlatıldı.

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