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Çin'de trajik bir gelenek

Yayınlanma Tarihi: 22.04.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:25

Lotus ayak uygulaması, Çin'de ortaya çıkmış trajik bir gelenektir. Bu topraklarda belirli sebeplerden ötürü ortaya çıkmış, uzun yıllar kadınlar bu insanlık dışı olaya katlanmak zorunda kalmışlardır. İşte, lotus ayak geleneğine dair bilmeniz gerekenler.

🔸 Dünyada birbirinden ilginç geleneklerin olduğunu biliyoruz. Peki, bunlardan biri olan "lotus ayak" geleneğini duymuş muydunuz?

🔸 Lotus ayaklar, 10. yüzyılda Çin'de ortaya çıkar. Önce saraydaki kadınlar arasında bir moda haline gelen bu uygulama, Tang Hanedanlığı mahkemesinde alınan bir kararla resmileşir. Ayak bağlamaların bilinen ilk nedeni; statüdür.

🔸 Erkekler; kadınların evlerde oturmalarını, daha çok ev işleriyle ilgilenmelerini ve dışarıyla olan bağlantılarını kesmeyi amaçladığından bu geleneği desteklemişlerdir.

🔸 Lotus ayaklar için kız çocukları daha 5-6 yaşlarındayken ayak kemiklerinden bazıları kırılır ve dört parmak, ayak başparmağının altına doğru kapatılır. Farklı bitkilerle yumuşatılan ayak, pamuk ipliğinden meydana gelen beyaz ya da mavi kumaşlarla sıkı sıkı bağlanır.

🔸 Sonuç olarak ayağın şekli bozulur, farklı bir form kazanır ve kadınların yürüyüşü tamamen değişmiş olur. Ayak bağlama işlemi tam iki yıl sürer. Bu süre bittikten sonra taban ve topuk işlevini yitirir, ayak, bilek ile bir bütün olarak görünür.

Peki, sizin ilginç bulduğunuz ve anlatmamızı istediğiniz bir gelenek var mı?

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur Akyol

Kamera: Serkan Hervenik

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