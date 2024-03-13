Osmanlı'da Ramazan eğlencelerinin merkezi

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan deyince akıllara Eyüpsultan ve Sultanahmet Meydanı gelmekte. Peki, Osmanlı'da Ramazan'ın merkezi neresiydi? biliyor musunuz?

🔹 Günümüzde Ramazan deyince aklımıza Eyüpsultan ve Sultanahmet Meydanı gelir. Peki, Osmanlı'da Ramazan'ın kalbi neresiydi?

1899 yılında, Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haber ile cevabı vermiş olalım.

"Havanın pek müsait olmamasına rağmen bu akşam teravihten sonra Direklerarası'nda büyük bir kalabalık birikmiş 'bin bir ayak bir ayak üstüne' sözünü doğrularcasına bütün çayhaneler dolmuş, Ramazan gecelerinin neşe ve sevinci bütün yüzlere aksetmişti. Çocuklar da tiyatroların önünde toplanmıştı. İnce saz takımları sanatlarını icra etmiş, kimi çok kimi az alkış almıştı."

🔹 Evet, Direklerarası yani Vezneciler Caddesi'nin başıyla Şehzadebaşı Camii arasında kalan yer. Adı, caddenin sağındaki Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ne gelir sağlamak amacıyla inşa ettirilen dükkanların önündeki mermer sütunlu revaklardan gelmekte.

🔹 O dönemlerde, gündüzleri hayli tenha olan Direklerarası'na aileler iftardan sonra; karagöz, meddah, kukla gibi oyunlar seyretmeye giderdi. Böylece burası Osmanlı tarihinde, Ramazan gecelerinin en çok tercih edilen noktalarındandı.

🔹 Ecdadımız, rahmet ve bağışlanma iklimi Ramazan ayının gündüzlerini, ibadetle geçirirken gecelerini ise Ramazan ayına has eğlencelerle süslerdi.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

Kamera: Serkan HERVENİK

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