İslam mimarisinin Avrupa’daki izleri

İngiltere’nin en büyük tarihi yapılarından biri olan Durham Katedrali… Dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben... Paris’in kalbi olarak anılan Notre Dame Katedrali… Bu üç Gotik eserin ortak bir özelliği var. İslam mimarisinden etkilenmeleri… Nasıl mı? Hadi daha yakından bakalım.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma, Ahmed Helal

Kamera: Ahmed Helal

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