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İslam mimarisinin Avrupa’daki izleri

Yayınlanma Tarihi: 28.08.2021 21:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 21:40

İngiltere’nin en büyük tarihi yapılarından biri olan Durham Katedrali… Dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben... Paris’in kalbi olarak anılan Notre Dame Katedrali… Bu üç Gotik eserin ortak bir özelliği var. İslam mimarisinden etkilenmeleri… Nasıl mı? Hadi daha yakından bakalım.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma, Ahmed Helal
Kamera: Ahmed Helal

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