Tefsir Dersleri 4. Bölüm - Yasin Suresi Tefsiri 20 - 32. Ayetler Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in izahlı açıklaması olarak bilinen tefsir ilmi, İslami ilimlerin en bilinenlerindendir. Öyle ki asırlar boyunca Müslümanlar Allah Teala'nın kendilerine ne demek istediğini araştırmış, alimler de bu minvalde tefsir kitapları kaleme almıştır. Prof. Dr. Mustafa Özel, her cumartesi günü Taksim Camii'nde Tefsir Dersleri vermeyi sürdürüyor. İşte Prof. Dr. Mustafa Özel'in dilinden tefsir literatüründe "Kur'an'ın kalbi" olarak nitelenen Yasin Suresi’nin 20-32. Ayetler Tefsiri…

Yasin Suresi 20 - 32. Ayetler Tefsiri

Kendilerine üç peygamber birden gönderilmesine rağmen inkârcılıkta direnen, üstelik onlara iman eden kişiyi horlayan –hatta muhtemelen onu hunharca öldüren–, bu yüzden de feci bir ilâhî cezaya çarptırılan bir belde halkının durumu, Hz. Muhammed'in peygamberliğini reddetmekte ısrar eden ve ona inananları ağır baskılara mâruz bırakan ve kendisini de öldürmeyi düşünen Mekke müşriklerinin gözleri önüne bir ibret levhası olarak konmaktadır. "Şehir halkı" şeklinde tercüme edilen ashâbü'l-karye tamlamasında nerenin kastedildiği kesin olarak bilinmediği için bu tamlama dinî eserlerde oranın ahalisini ifade eden bir terim haline gelmiştir. "İnsanların toplandığı yer" mânasına gelen karye kelimesi, daha çok köy ve kasaba gibi küçük yerleşim merkezleri için kullanılır; fakat Kur'an'da Mekke ve Kudüs gibi şehirler için de kullanılmaktadır. 20. âyetteki "şehrin öbür ucundan" ifadesi burada sözü edilen yerleşim yerinin de şehir büyüklüğünde olduğunu düşündürmektedir. Halkın iki elçiyi dinlememesi üzerine bir üçüncüsü gönderilmiş, 14-19. âyetlerde özetlenen diyalogdan anlaşıldığı üzere şehir halkı, hakaret ve tehditlerle dolu bir üslûp kullanarak inkârcılıkta direneceklerini açıkça ifade etmişlerdir. Bu tutumun elçilere karşı bir eyleme dönüşmesinden endişe ettiği anlaşılan ve onlara inanan bir müminin ikna edici sözlerle onları elçilere tâbi olmaya çağırması da fayda etmemiş, âyetin ifade akışından anlaşıldığına göre o da şehir halkınca öldürülmüştür.

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