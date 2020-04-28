Sahur Vakti - 5 "Hadis ve Sünnet"

Gözümüzün nuru Ramazan-ı Şerif boyunca sahur soframızı bereketlendiren program Sahur Vakti, Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Fikriyat’ın kıymetli yazarlarından Ekrem Demirli ile birlikte devam ediyor. Programın dördüncü bölümünün konuğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler...

*Kur'an tilaveti: Rahman Suresi 1-25. ayetler, Ferruh Muştuer...

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*On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Bizler de Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastlerimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

*İshak Danış ve Nüvit Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

*Cüzlere, meallere ve seçkin hafızların yorumlarıyla ayet-i kerimelerin sıralı seslendirmelerine ulaşabileceğiniz Kur'an-ı Kerim uygulamamıza buradan erişebilir; Kur'an-ı Kerim uygulamamızın kullanımına dair videoyu buradan izleyebilirsiniz.

*Fikriyat'ın kıymetli yazarı Ekrem Demirli'nin yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

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*Koronavirüs sebebiyle evlerimizde kalmanın bir gereklilik arz ettiği şu günlerde ilim, irfan, hikmet hazinesi, geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarımızla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programlarımızı dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriğimizi de takip edebilirsiniz.

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