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26.04.2020

Sahur Vakti - 1 "Hoş geldin Ya şehr-i Ramazan"

Gözümüzün nuru Ramazan-ı Şerif boyunca sahur soframızı bereketlendiren program Sahur Vakti, Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Fikriyat’ın kıymetli yazarlarından Ekrem Demirli ile birlikte açılışını yaptı. "11 ayın sultanına merhaba” denilen programda, alanında uzman konuklarla birlikte Ramazan’a dair konular ele alınacak, Vav Radyo’nun seçkin hocalarının katılımıyla Kur’an tilavetleri okunacak.

*On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Bizler de Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastlerimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

*İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

*Cüzlere, meallere ve seçkin hafızların yorumlarıyla ayet-i kerimelerin sıralı seslendirmelerine ulaşabileceğiniz Kur'an-ı Kerim uygulamamıza buradan erişebilir; Kur'an-ı Kerim uygulamamızın kullanımına dair videoyu buradan izleyebilirsiniz.

*Fikriyat'ın kıymetli yazarı Ekrem Demirli'nin yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

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