Arama

Menu

Mübarek bir mevsim: Üç aylar

Yayınlanma Tarihi: 23.01.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:39

Hak Teala'nın rahmet ve bereketinin zirveye ulaştığı bir bağışlanma mevsimi olan Üç aylar, kulun Allah (CC) ile irtibatının kuvvetlendiği ve mağfiret rüzgarlarının estiği bir zaman dilimidir. Fikriyat yazarı ve Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay bu minvalde Üç ayların ehemmiyetini anlattı.

◾ Bugün itibariyle Üç aylara girmiş bulunuyoruz. Dini kültürümüzde "Şuhur-u Selase" olarak öteden beri bilinen, atalarımızın çok önemsediği mübarek bir mevsimdir üç aylar.

◾ Bizler Receb-i Şerif'in ilk günü ile birlikte Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar adeta içinde birer manevi istasyon barındıran, mübarek gecelerden geçerek o mükâfatı cehennem azabından kurtuluş olan, bayram sabahına ulaşmış olacağız. Rabbimizin (CC) ikramı ve ihsanıyla inşallah.

◾ Üç aylar, bir yıl içinde birbiri ardınca gelen, biri Allah'ın (CC) ayı olarak nitelendirilen Receb- i Şerif diğeri Peygamberimizin (SAV) "benim ayımdır" diye sahiplendiği Şaban-ı Şerif ve içinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran, Kadir gecesi'nin bulunduğu Ramazan-ı Şerif aylarıdır.

Recep, Şaban ve RamazanŞerif olmak üzere bizim dini hayatımızda önemli bir yer tutan mübarek günlerin ve gecelerin içinde bulunduğu aylardır. Efendim, mübarek üç aylarımızı bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Şaban-ı Şerif ve Receb-i Şerif ile birlikte son derece önemsemek gerekir.

◾ İnsanın Ramazan ayından alabileceği, istifade edebileceği, manevi güzellikleri yaşayabilmesi adına bizleri hazırlayan aylardır, Recep ve Şaban ayları. Receb-i Şerif ile birlikte bunun farkında olmak gerekir. Hemen önümüzdeki ilk Cuma gecesi, Regaib Kandili'ni son derece dikkatle, özenle ve hassasiyetle dolu dolu geçirmek gerekir.

◾ Rabbimiz (CC), farkında olan ve gereğini yapan güzel kullardan eylemesi niyazıyla Üç aylarınız mübarek olsun efendim.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yunanistan’ın hain planı

Yunanistan'ın hain planı

Osmanlılar tarihin gördüğü en adaletli ve hoşgörülü devletlerden biri oldular. Dört asır süren...

  • Aralık 22, 2022
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN