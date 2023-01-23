Mübarek bir mevsim: Üç aylar

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Sen Ondan Razı O Senden Razı Olarak Dön Rabbine
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Hak Teala'nın rahmet ve bereketinin zirveye ulaştığı bir bağışlanma mevsimi olan Üç aylar, kulun Allah (CC) ile irtibatının kuvvetlendiği ve mağfiret rüzgarlarının estiği bir zaman dilimidir. Fikriyat yazarı ve Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay bu minvalde Üç ayların ehemmiyetini anlattı.
◾ Bugün itibariyle Üç aylara girmiş bulunuyoruz. Dini kültürümüzde "Şuhur-u Selase" olarak öteden beri bilinen, atalarımızın çok önemsediği mübarek bir mevsimdir üç aylar.
◾ Bizler Receb-i Şerif'in ilk günü ile birlikte Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar adeta içinde birer manevi istasyon barındıran, mübarek gecelerden geçerek o mükâfatı cehennem azabından kurtuluş olan, bayram sabahına ulaşmış olacağız. Rabbimizin (CC) ikramı ve ihsanıyla inşallah.
◾ Üç aylar, bir yıl içinde birbiri ardınca gelen, biri Allah'ın (CC) ayı olarak nitelendirilen Receb- i Şerif diğeri Peygamberimizin (SAV) "benim ayımdır" diye sahiplendiği Şaban-ı Şerif ve içinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran, Kadir gecesi'nin bulunduğu Ramazan-ı Şerif aylarıdır.
◾ Recep, Şaban ve Ramazan'ı Şerif olmak üzere bizim dini hayatımızda önemli bir yer tutan mübarek günlerin ve gecelerin içinde bulunduğu aylardır. Efendim, mübarek üç aylarımızı bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Şaban-ı Şerif ve Receb-i Şerif ile birlikte son derece önemsemek gerekir.
◾ İnsanın Ramazan ayından alabileceği, istifade edebileceği, manevi güzellikleri yaşayabilmesi adına bizleri hazırlayan aylardır, Recep ve Şaban ayları. Receb-i Şerif ile birlikte bunun farkında olmak gerekir. Hemen önümüzdeki ilk Cuma gecesi, Regaib Kandili'ni son derece dikkatle, özenle ve hassasiyetle dolu dolu geçirmek gerekir.
◾ Rabbimiz (CC), farkında olan ve gereğini yapan güzel kullardan eylemesi niyazıyla Üç aylarınız mübarek olsun efendim.
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