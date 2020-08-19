Kur'an-ı Kerim nasıl kitap haline getirildi?📓

Peygamberimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayetleri ile geldi. 🕋 Ardından parça parça nüzul olan Kur'an-ı Kerim, hem müminler tarafından ezberlendi, hem de o günün şartlarıyla uygun yüzeylere yazıldı. ✍🏻 Peki, Kur'an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesine vesile olan olay neydi?

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