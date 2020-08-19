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Kur'an-ı Kerim nasıl kitap haline getirildi?📓

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:17

Peygamberimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayetleri ile geldi. 🕋 Ardından parça parça nüzul olan Kur'an-ı Kerim, hem müminler tarafından ezberlendi, hem de o günün şartlarıyla uygun yüzeylere yazıldı. ✍🏻 Peki, Kur'an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesine vesile olan olay neydi?

Kur'an ne zaman kitap haline getirildi? haberimizi okumak için tıklayın.
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