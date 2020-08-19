Kur'an-ı Kerim nasıl kitap haline getirildi?📓
Peygamberimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin...
Peygamberimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" ayetleri ile geldi. 🕋 Ardından parça parça nüzul olan Kur'an-ı Kerim, hem müminler tarafından ezberlendi, hem de o günün şartlarıyla uygun yüzeylere yazıldı. ✍🏻 Peki, Kur'an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesine vesile olan olay neydi?Kur'an ne zaman kitap haline getirildi? haberimizi okumak için tıklayın.
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Peygamberimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin...
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