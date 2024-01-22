Uzaydan nasıl geri dönecek?

Mayıs 2022'de Türk Uzay Ajansı, uzay misyonuna katılacak adaylar için 40 bin başvuru aldı. Mühendislik, astronomi ve fizik alanlarındaki geçmiş referansların yanı sıra fiziksel uygunlukları da göz önünde bulundurarak 30 kişiyi Ankara'ya davet etti. Adaylar, çeşitli uygunluk testlerine, özellikle psikolojik testlere tabi tutuldu. 29 Nisan 2023'te Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in ise yedek uzay yolcusu olarak seçildiğini açıkladı.

Uzayda ne kadar kalacaklar?

⚪ Uzayda toplamda 14 gün kalması planlanan Alper Gezeravcı ve ekibinin, bu süre içerisinde çeşitli araştırmalar yaparak bilimsel literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Uzaydan nasıl geri dönecekler?

⚪ Uzay görevlerinde en merak edilen konulardan biri, astronotların roketle fırlatıldıkları yerden nasıl dönecekleri. Uzay aracı, fırlatma sırasında alt katmandaki roketlerle belirli bir irtifaya ulaşarak atmosfere geçer. Roketler, yer çekiminin etkisi azaldığında ayrılarak dünyaya geri döner. Ardından uzay aracı, kapsül modülü olarak atmosfer dışında varış noktasına yönlendirilir. Uzay istasyonuna bağlı olan astronotların bulunduğu kapsül, astronotların görev süresi bittiğinde ISS'den ayrılarak dünyaya doğru hareket eder. Astronotların bulunduğu, kapsül paraşütle okyanusa iner ve yer ekibi tarafından karaya getirilerek misyon tamamlanır.

Uzayda hangi deneyler gerçekleştirilecek?

⚪ 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak olan Alper Gezeravcı, Tübitak ve çeşitli üniversiteler tarafından hazırlanan 13 farklı deneyi gerçekleştirecek. Bu deneyler arasında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar geniş bir yelpazeden seçilen deneyler, bilim literatürene önemli katkı sağlayacak.

Alper Gezeravcı yanında ne götürdü?

Gezeravcı, uzaya çıkarken yanında ailesinin fotoğrafını, Türk bayrağı, yörük kültürüne ait objeler ve bu uzay görevi için özel geliştirilen armayı yanına götürmüştür.

Bu uzay yolculuğunun Türkiye açısından gelecekteki önemi nedir?

⚪ Uzayın keşfedilmeye başlandığı yaklaşık 80-90 yıl içerisinde, çeşitli uzay görevleri gerçekleştiren ülkeler, oradaki araştırmaları sayesinde bilimsel ve teknolojik anlamdan birçok yeniliğe imza attılar. Türkiye, bu uzay misyonunda gerçekleştireceği 13 farklı deneyde birçok alanda çeşitli araştırmalara yaparak bilim, teknoloji, mühendislik ve tıp alanında yeni araştırmalara fayda sağlayacak pek çok yeniliğin önünü aralamış olacak.

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