Bayramın çocuk yüzü: Arife çiçekleri

Osmanlı döneminde bayramlıklarını giymek için bayrama kadar sabredemeyen çocukların hikayesini biliyor musunuz? Peki, ya neşeli halleriyle herkesin içine huzur saçan bu çocukların nasıl adlandırıldığını? "Öyle Bir Hikaye" serimizin yeni bölümünde arife gününü çiçek bahçesine çeviren Osmanlı’daki çocukların hikayesini sizlerle buluşturuyoruz...

🔶 Bayram sabahını merak ve heyecanla beklediğiniz o geceleri hatırlıyor musunuz?

🔶 Ütülenip özenle yerleştirilen çocukluğunuzun bayramlıkları, bütün gece aklınızı kurcalayıp durur. Nihayet, sabah olduğunda yeni elbiseleriniz ve ayakkabılarınızla geçireceğiniz bayram gününü hayal ederken uykuya dalarsınız.

🔶 Hepimiz bir arife gününde çocukluğumuzdaki bu bayram heyecanını az çok yaşamışızdır. Fakat Osmanlı dönemindeki çocuklar bu kadar sabredemiyordu. Neden mi, gelin hikayemize yakından bakalım...

Osmanlı'da bayram coşkusu nasıl yaşanırdı?

OSMANLI DÖNEMİNDE BİR ARİFE GÜNÜ

🔶 Hikaye odur ki Ramazan'ın son zamanlarında, bilhassa arife gününde Osmanlı çarşılarını tatlı bir telaş ve kalabalık sarardı.

🔶 Çarşı, bayram öncesinde anne babasının elinden tutarak alışverişe gelen çocukların neşeli halleriyle dolup taşardı.

🔶 Osmanlı zamanından bu yana, bayramı en sevinçli karşılayanlar hiç şüphesiz çocuklardır. Bayramdaki en güzel adetlerden biri de çocukları sevindirmektir.

Bayramın çocuk yüzü: Arife çiçeği 🌸#Kudüs'te yaşanan zor günlerde içimizde büyük bir burukluk ve hüzün hissederken, çocukların mutlu olduğu zamanları hatırlamak maksadıyla "Öyle Bir Hikaye" serimizin yeni bölümünde #arifeçiçeği hikayesiyle karşınızdayız…#Bayram pic.twitter.com/xaQCLuh2vt — Fikriyat (@fikriyatcom) May 12, 2021

🔶 İşte bu düşüncelerle Kapalıçarşı'nın yolunu tutan ebeveynler, çocuklarının yüzlerini güldürebilmek için tezgahlardaki rengarenk, çeşit çeşit mintan, pantolon, elbise ve pabuçları bayramlık olarak çocuklarına hediye ederlerdi.

Osmanlı'daki ramazan gelenekleri

SOKAKLARA NEŞE SAÇAN ARİFE ÇİÇEKLERİ

🔶 Osmanlı'da bayrama kadar sabredemeyen ve bayramlıklarını üstlerine geçirip arife gününde sevinçle sokaklara dökülen bu sevimli çocuklara, arife çiçeği denirdi.

🔶 Arife çiçeği tabirinin kullanılması, çocukların neşeleri ve rengarenk görüntüleriyle sokakları cıvıl cıvıl hale getirmelerinden kaynaklanıyordu.

🔶 Bu tabir, kimi zaman çocukları tatlı tatlı kızdırmak için "arife çiçeği, bayram böceği" hitabına dönüşürdü.

🔶 Bayramı bir gün öncesinden getiren minikler, bayramlıklarını göstermek ve ağızlarını tatlandırmak için de yeni kıyafetleriyle kapı kapı dolaşırlardı.

🔶 Arife çiçekleri, herkesin içine huzur, neşe ve umut işlerdi.

Osmanlı'da çocuk olmak

OSMANLI'NIN NAHİF DÜŞÜNCESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN BİR ÖRNEK

🔶 Ailesiyle çarşılara giden çocuklardan bahsettik. Peki, yetim, öksüz ve yoksul çocuklar, onlar arife gününde çiçek açmaz mıydı?

🔶 Çocukların mutluluklarıyla mutlu olmak isteyen hayır sahipleri, kim olduklarını açığa çıkarmadan, çocukların bayramlıklarını sessizce kapılarının önüne bırakıp hemen oradan uzaklaşıverirlerdi.

🔶 Kapı tokmağına asılı bayramlıkları gören minikler, diğer arkadaşları gibi hiç vakit kaybetmeden, mutluluktan havalara uçarak kıyafetlerini giyer ve sokaklara fırlarlardı?

🔶 Böylece, hiçbir ayrım olmaksızın Osmanlı'daki bütün çocuklar aynı bayram sevincini yaşardı.

Edebiyatımızda Osmanlı sarayının nezih ve nahif gelenekleri

🔶 Evlerimize kapandığımız bu bayramda, çocukların yeniden neşeyle sokaklara döküleceği günleri, arife çiçeği sabırsızlığıyla bekliyoruz.

Editör- Sunucu: Büşra Özkan

Kamera-Kurgu: Ahmed Helal

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