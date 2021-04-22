Unutulmuş bir Ramazan geleneği: Diş kirası
Pandemi sürecinde en çok özlediğimiz şeylerden biri; sevdiklerimizle bir arada bulunduğumuz...
Pandemi sürecinde en çok özlediğimiz şeylerden biri; sevdiklerimizle bir arada bulunduğumuz kalabalık iftar sofraları. Peki, katıldığınız bir iftar davetinde ev sahibinin yediğiniz pilavın içerisine altın koyduğunu görseydiniz tepkiniz ne olurdu? Günümüzde bize uzak gelen bu durumun Osmanlı toplumunda önemli bir karşılığı var: Diş kirası… İşte Osmanlı’nın ince düşüncesinin tezahürü diş kirası geleneğine dair öyle bir hikaye...
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