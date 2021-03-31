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Dünyanın en kısa öyküsü

Yayınlanma Tarihi: 31.03.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 10:45

6 kelimeniz olsaydı nasıl bir öykü yazacağınızı hiç düşündünüz mü? Ünlü yazar Ernest Hemingway, yalnızca düşünmekle yetinmemiş ve “Satılık bebek patikleri” ile başlayan kısa hikayesini kaleme almıştır.

Edebiyatta basit yazma tekniği ile ön plana çıkan Ernest Hemingway, bu hikayesiyle isminden sıkça söz ettirmiştir. Peki, "Satılık bebek patikleri" hikayesinin perde arkasındaki gerçekliklere doğru yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? "Öyle Bir Hikaye" formatımızın yeni videosu ile karşınızdayız…

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Dünyanın en kısa öyküsü

Dünyanın en kısa öyküsü

6 kelimeniz olsaydı nasıl bir öykü yazacağınızı hiç düşündünüz mü? Ünlü yazar Ernest Hemingway,...

  • Mart 30, 2021
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