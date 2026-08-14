Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcularını kabul ederek başarılarını kutladı. 1. Lig'de geçen sezon gösterdikleri üstün performansla Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren üç kulübü tebrik eden Erdoğan, yarın başlayacak olan yeni sezonda tüm takımlara başarılar diledi. Ülkenin üç farklı bölgesinden gelen kulüplerin Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü herkese tekrar gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yerli yabancı ve genç tecrübeli sporcu dengesiyle, teknik kadroların özverili çalışmalarıyla elde edilen bu başarının Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağını ifade etti.

Erdoğan, kabul töreninde futbolun birleştirici gücüne ve sporun toplumsal barıştaki önemine özel vurgu yaparak önemli mesajlar verdi. "Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir" diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin etrafında yaşanan çatışma ve krizlere rağmen bölgenin istikrar ve huzur adası olarak öne çıktığını belirtti. Sporun rekabetinin doğal olarak sert geçtiğini, tansiyonun yükseldiğini kabul eden Erdoğan, ancak hiçbir başarının ülkenin huzurundan daha değerli olmadığının altını çizdi. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncuların sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, tüm liglerdeki kulüplerin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da konuşma yaptığı kabul töreninde, üç kulübün başkanları da birer konuşma gerçekleştirdi. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, 1. Lig tarihinin rekorunu kırarak şampiyonluk elde ettiklerini ve Süper Lig'de de Türk futboluna renk katacaklarını belirtti. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, uzun süreden sonra hayallerini gerçekleştirdiklerini ve birlik beraberlik çatısı altında ligde kalmayı hedeflediklerini aktardı. Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ise Diyarbakır'dan 16 yıl sonra bir kulübün Süper Lig'e çıkmasının bölgede büyük coşku yarattığını, 800 bin kişinin şampiyonluk kutlamasına katıldığını ve Amedspor'un Süper Lig'e renk katacağını ifade etti. Hacıosmanoğlu, futbolun birleştirici gücüyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan barışa hizmet edeceklerini, rekabetin sahada yaşandığı ve centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon temenni ettiğini söyledi. Kabule AK Parti ve MHP milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de katıldı.

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