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Issık Göl'de Formula 1 Sürat Teknesi Yarışı Başladı

Yayınlanma Tarihi: 02.08.2026 08:45

Kırgızistan'ın büyüleyici Issık Göl'ü, dünya su sporları tarihinde eşsiz bir rekora imza atıyor. Deniz seviyesinden 1607 metre yükseklikte gerçekleşen ilk F1H2O Dünya Şampiyonası yarışına ev sahipliği yapan ülke, Formula 1 sürat teknelerinin heyecanını Orta Asya'ya taşıyor. UIM F1 H2O Grand Prix of Kyrgyzstan organizasyonunda, 13 ülkeden 18 profesyonel pilot ve 8 takım, saatte 200 kilometreyi aşan hızlarla Issık Göl'ün turkuaz sularında rekabet ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, İngiltere ve ABD'den gelen dünya çapındaki pilotlar, teknolojik harikalar olan tek kişilik sürat tekneleriyle bu benzersiz coğrafyada yarışıyor. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un vizyoner inisiyatifiyle hayata geçirilen organizasyon, Kırgızistan'ın uluslararası tanınırlığını artırırken, bölge ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Orta Asya dayanışmasının da en güçlü göstergesi haline geldi.

Issık Göl’de Formula 1 Sürat Teknesi Yarışı Başladı

Kırgızistan'ın büyüleyici Issık Göl'ü, dünya su sporları tarihinde önemli bir sayfaya imza atıyor. Deniz seviyesinden 1607 metre yükseklikte bulunan bu eşsiz coğrafyada, Formula 1 sürat teknelerinin yarıştığı UIM F1 H2O Grand Prix of Kyrgyzstan organizasyonu gerçekleştiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kanada'ya, İngiltere'den ABD'ye kadar 13 farklı ülkeden 8 takım ve 18 profesyonel pilot, bu prestijli şampiyonada mücadele ediyor. Su üzerinde Formula olarak bilinen F1H2O Dünya Su Motoru Sporları Şampiyonası, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un öncülüğünde ülkede ilk kez düzenleniyor.

Dev organizasyonun açılış töreni, bölgesel iş birliğinin en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Caparov'un yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman törene katılarak Orta Asya dayanışmasını gözler önüne serdi. H2O Racing'in Kurucusu Nicolo di San Germano ve Uluslararası Spor Federasyonları Birliği Başkanı Raffaele Chiulli'nin de aralarında bulunduğu uluslararası spor camiasının önemli isimleri, bu tarihi organizasyona şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Caparov, mart ayında Raffaele Chiulli ile yapılan görüşmenin bu dev organizasyonun temelini attığını belirterek, bölge ülkeleri liderlerinin katılımının Orta Asya'nın güven, karşılıklı saygı ve ortak kalkınma bölgesi haline geldiğini teyit ettiğini vurguladı.

Dünyanın en prestijli, en heyecan verici ve teknolojik açıdan en gelişmiş spor müsabakalarından biri olan F1H2O, tek kişilik teknelerin saatte 200 kilometreyi aşan hızlarla yarıştığı ve en riskli su sporu kategorileri arasında gösterilen bir disiplin. Kırgızistan, bu organizasyonla hem uluslararası tanıtımına hem de turizm potansiyeline önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Caparov, öncelikleri arasında ülkenin doğal güzelliklerini ve ekolojisini korumak bulunduğunu özellikle vurgulayarak, sürdürülebilir turizm anlayışına olan bağlılıklarını ortaya koydu. Issık Göl'ün benzersiz coğrafyasında gerçekleşen bu tarihi yarışlar, protokolün katılımıyla start aldı ve dünya spor tarihinde unutulmaz bir sayfa açtı.

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