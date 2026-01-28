Bugün
NBA All-Star'da "Yükselen Yıldızlar" maçlarının kadroları belli oldu

Yayınlanma Tarihi: 28.01.2026 08:41

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçlarında sahaya çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 14 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

Ligdeki çaylak ve ikinci sezonunu geçiren basketbolcuların draft edilmesiyle 7'şer kişiden 3 takım oluşturulacak. NBA Gelişim Ligi oyuncularının bulunduğu ekibin de dahil olmasıyla 4 takımlık mini turnuva düzenlenecek. Eski basketbolcular Vince Carter, Tracy McGrady, Carmelo Anthony ve Austin Rivers, takımların antrenörlüğünü üstlenecek.

Yarı final maçlarından galip ayrılan ekipler, finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak müsabakalarda hedef skor uygulaması geçerli olacak. Yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım galip gelecek.

"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde sahaya çıkacak isimler şöyle:

Çaylak oyuncular: Cedric Coward (Memphis Grizzlies), Egor Demin (Brooklyn Nets), VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Jeremiah Fears, Derik Queen (New Orleans Pelicans), Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Tre Johnson (Washington Wizards), Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors)

İkinci sezonunu geçiren oyuncular: Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Kyshawn George, Alex Sarr (Washington Wizards), Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Reed Sheppard (Houston Rockets), Cam Spencer, Jaylen Wells (Memphis Grizzlies), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers), Kel'el Ware (Miami Heat)

NBA Gelişim Ligi oyuncuları: Sean East (Salt Lake City Stars), Ron Harper Jr (Maine Celtics), David Jones Garcia (Austin Spurs), Yanic Konan Niederhauser (San Diego Clippers), Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers), Yang Hansen (Rip City Remix)

