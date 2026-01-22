Bugün
Anasayfa Spor Avustralya Açık'ta tarih yazan milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek

Avustralya Açık'ta tarih yazan milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2026 08:27

Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran Zeynep, raketine taktığı "karpuz dilimli" aparat ile İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran milli sporcu Zeynep Sönmez, Filistin'i unutmadı.

Dünyanın en prestiji organizasyonlarından biri olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Zeynep, tenisçilerin raketlerindeki titremişi engellemek için kullandıkları aparatta "karpuz dilimi" simgesine yer vererek Filistin'deki soykırıma dikkati çekti.

Filistinlilerin azim ve direnişinin simgesini temsil eden "karpuz dilimi"ni raketinde kullanan Zeynep, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.

Daha önce de maç kıyafetine "karpuz dilimi" rozeti takan Zeynep, zulüm altındaki Filistin halkının yanında olduğunu göstermişti.

