Erzurum, geçen yıl gençlik ve spor hizmetlerinde "zirvede yer aldı"

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelerde, müdürlüğün birçok alanda zirvede yer alarak 2025 yılını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Gençlik, yurtlar ve eğitim araştırma koordinasyon birimlerinin esas alındığı spor ve gençlik hizmetlerinde de Erzurum'un birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, spor yaptırılan bireyler dikkate alınarak oluşturulan istatistiklerde ise 62 bin 897 sporcu kartıyla şehrin, 2025 yılında Türkiye birinciliğini koruduğu ve kentteki spor salonları ve tesislerin kullanım yoğunluğu açısından da 81 il arasında ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

