Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Tekirdağ'da dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Tekirdağ'da dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Yayınlanma Tarihi: 07.01.2026 08:42

Tekirdağ'da köy turnuvasındaki futbol maçında dili boğazına kaçan futbolcu, ilk yardım bilgisi bulunan maçın hakeminin müdahalesiyle hayata tutundu.

Tekirdağ’da dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Karadeniz Mahallesi'nde bir halı sahada oynanan Köseilyas Mahallesi ile Yörücek Mahallesi maçında yere düşen Erdem Kara, dilinin boğazına kaçması sonucu baygınlık geçirdi.

Oyuncunun nefes alamadığını gören maçın hakemi Hakan Mutafçı, sağlık ekiplerini de çağırarak oyuncunun yanına gidip müdahalede bulundu.

Mutafçı, futbolcunun boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı.

Halı sahaya çağrılan ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakan Mutafçı, oyuncunun yere düştükten sonra hareket etmediğini fark edince oyunu durdurduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerini sahaya çağırdığını aktaran Mutafçı, "Sağlıkçı Zafer hocamı oyun alanına davet ettim. O oyuncunun çenesini açtı, ben de elimdeki imkanlarla dilini dışarı çıkarmaya çalıştım. İtfaiye eri ve zabıta görevlerindeyken sağlık eğitimlerimin hepsini aldım. Bir kişinin hayatına dokunabilmek çok önemliydi. Allah bir daha yaşatmasın. Zor bir süreçti." dedi.

Bu arada hakemin oyuncuya müdahalesi, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Tekirdağ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Zihinsel Savaş: Karar Yorgunluğu

Zihinsel Savaş: Karar Yorgunluğu

Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan mütefekkir; Mehmet Akif İnan

Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan mütefekkir; Mehmet Akif İnan

Türk lehçelerinde kış mevsimi

Türk lehçelerinde kış mevsimi

Siyasete yön veren Akkoyun ve Karakoyun hatunları

Siyasete yön veren Akkoyun ve Karakoyun hatunları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

>