Milli atıcılar 2025’te 63 madalya kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2025 sezonunda Dünya Şampiyonası'nda 4, Avrupa Şampiyonası'nda 35, Dünya Kupası'nda 2, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve özel uluslararası organizasyonlarda 15 kez kürsüde yer aldı.

Öte yandan Şevval İlayda Tarhan, 2025 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak aynı şampiyonada 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı.

