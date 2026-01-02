Bugün
Anasayfa Spor Milli atıcılar 2025'te 63 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 02.01.2026 08:52

Milli atıcılar, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 27'si altın, 15'i gümüş, 21'i bronz olmak üzere toplam 63 madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2025 sezonunda Dünya Şampiyonası'nda 4, Avrupa Şampiyonası'nda 35, Dünya Kupası'nda 2, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve özel uluslararası organizasyonlarda 15 kez kürsüde yer aldı.

Öte yandan Şevval İlayda Tarhan, 2025 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak aynı şampiyonada 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı.

