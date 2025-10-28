Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli güreşçiler 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Milli güreşçiler 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2025 08:50

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı 7 madalyayla tamamladı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki şampiyonada Türkiye, kadınlar, serbest stil ve grekoromen kategorilerinde toplam 7 madalya elde etti.

Milli güreşçiler, geçen yıl madalya çıkaramadıkları serbest stilde bu kez 4 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı.

- Nesrin, 3. kez 23 yaş altı dünya şampiyonu

Ay-yıldızlı kadın güreşçilerden Nesrin Baş, finalde 20 yaş altı dünya şampiyonu Alina Shevchenko'yu 10-0 mağlup ederek 3. kez 23 yaş altı dünya şampiyonu olmayı başardı.

Nesrin Baş, 23 yaş altı seviyesinde üst üste 4. kez finale çıkarken kariyerinde 3 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.

Nesrin Baş'ın büyüklerde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği de bulunuyor.

Kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Tuba Demir ise Kazakistan'dan Omırbek'e 12-8 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil 74 kiloda Muhammed Halit Özmuş, finalde Amerikalı Mesenbrink'e, serbest stil 79 kiloda İbrahim Metehan Yaprak ise Amerikalı Haines'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 76 kiloda Elmira Yasin, erkekler serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek ve erkekler serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçingil, bronz madalya elde etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Nesrin Baş Sırbistan Novi Sad Alina Shevchenko Tuba Demir Muhammed Halit Özmuş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İşgalci İsrail’in Kudüs politikası

İşgalci İsrail'in Kudüs politikası

Şam’da görülmesi gereken yerler

Şam’da görülmesi gereken yerler

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? - Aile Akademisi

Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? - Aile Akademisi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>