Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e soru

ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e soru

Yayınlanma Tarihi: 11.12.2025 08:38

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna halkının artık savaşın sona ermesini istediğini belirterek, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." dedi.

ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e soru

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği görüşmenin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seçim çağrısı yaparak, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok fazla insan kaybettiğini ve Ukraynalıların yüzde 82'sinin "savaşın sona ermesini" istediğini ortaya koyduğunu söyleyen Trump, artık Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve barış anlaşması konusunda Zelenskiy'nin "gerçekçi" olması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Ben de diyorum ki, Ukrayna'da ne zaman kimseyi ayrıştırmayan bir seçim yapılacak? Orada büyük bir yolsuzluk sorunu da var. İnsanlar da soruyorlar, ne zaman olacak, ne zaman seçim yapılacak? Seçim yapacaklar mı, yoksa bu durum böyle devam mı edecek?" sorularını yöneltti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Volodimir Zelenskiy Donald Trump Ukrayna Beyaz Saray Rusya ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam uygarlığında Müslüman alimlerin icat ettiği saatler

İslam uygarlığında Müslüman alimlerin icat ettiği saatler

Kadim Üsküdar’ın modern camisi: Şakirin

Kadim Üsküdar’ın modern camisi: Şakirin

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

Çocukları severek büyütmekle ilgili ayet ve hadisler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>