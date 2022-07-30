Vizyonda bu hafta 8 film sinemaseverlerle buluşacak

Tüm sinemaseverlerin her hafta merakla beklediği şey, vizyonda ne olacağının konusudur. Bu hafta 6’sı yerli olmak üzere vizyonda 8 film yer alıyor. Vizyondaki filmler arasında sosyal medya üzerinde afişi ile en çok yorumu alan film ise “Bir Türk Masalı” oldu.

BULUTTAKİ GÖLGE

Roseanne Liang'ın yazıp yönettiği "Buluttaki Gölge"nin başrollerinde Chloe Grace Moretz ile Nick Robinson yer alıyor. ABD ile Yeni Zelanda ortak yapımı filmin, aksiyon ve korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

Film, 2. Dünya Savaşı devam ederken Yüzbaşı Maude Garrett'ın yanında çok gizli belgeler ile tamamı erkeklerden oluşan B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılması sonrası yaşananları ele alıyor.

AFETNAME

Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Afetname"yi Ahmet Yaşar Gümüş yönetti. Şeyda Delibaşı'nın kaleme aldığı, Derya Şen Akbacak, Umut Özkan ve Sevil Uyar'ın rol aldığı film, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor.

DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI

Animasyon türündeki "DC Süper Evciller Takımı", süper köpek Krypto ve Superman'in süper kahramanları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Orijinal seslendirmelerini Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Diego Luna, Natasha Lyonne, Vanessa Bayer ve Marc Maron'un yaptığı filmi, Jared Stern ile Sam Levine yönetti.

-MİNİ FENOMEN

Umut Ertek'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Mini Fenomen" filminde Talha Tosun, Özcan Melek, Atilla Emirhan Kırık rol aldı. Film, Youtuber olmaya çalışan bir çocuk ile menajerliğini yapan yakın arkadaşının başından geçen ilginç ve trajikomik hikâyeyi seyirciye sunuyor.

BU HAFTA GERİLİM TÜRÜNDE 3 YENİ YAPIM VAR

Doğuş Arslan'ın yönettiği "Akıl Bozan", kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir kadın ve bir erkeğin hikayesini konu ediyor.

"Vesvese: Cin Fısıltısı", yaşadığı bir dizi tuhaf olayın nedenini araştırırken beklenmedik durumlarla yüzleşmek zorunda kalan Doğa'nın hikayesine odaklanıyor.

"Hawar 2", çocuk sahibi olmak isteyen Pelin'in bunun için bir tılsım yaptırması sonrası, eşiyle birlikte başlarından geçenleri anlatıyor.

BİR TÜRK MASALI

Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı. Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı.

Bir Türk Masalı'nda aileleriyle birlikte Dalyan'da yaşayan fakir ama mutlu üç çocuğun karanlık güçler tarafından lanetlenmesi ve aydınlığa kavuşmak için verdikleri mücadele konu ediniyor. Fantastik öğeler içeren filmde bir aşk hikâyesi de mevcut.