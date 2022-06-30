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TÜRK SİNEMASI

Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

Yayınlanma Tarihi: 30.06.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 16:18
Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

Türkiye sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 7 film vizyona girecek.Türkiye sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 7 film vizyona girecek.

Umut Ertek'in yönettiği "Aşkın Gönül Yazısı", dram ve romantik film sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar ve Güntuğ Yardımcı'nın rol aldığı film, saklanan sırların ortaya çıkmasıyla ilişkilerinde sorun yaşayan bir çiftin hayatına odaklanıyor.

"Yang'dan Sonra"

ABD yapımı bilim kurgu filmi "Yang'dan Sonra" filminde, Altın Küre ödüllü Colin Farrell ile Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min ve Orlagh Cassidy rol aldı.

Film, robot çocukların yatılı bebek bakıcıları olarak satın alınabildiği bir dünyayı ve küçük kız kardeşinin kültürel mirasını öğrenmesine yardımcı olmak için programlanan robot Yang'ın hayatını kurtarmaya çalışan ailesinin yaşadıklarını işliyor.

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"Evlat Olsa Sevilmez"

Cüneyt İnay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Evlat Olsa Sevilmez"in başrollerini Zekeriya Akman, Günay Karacaoğlu, Sadi Celil Cengiz, Burcu Altın ve Mesut Yar paylaştı.

Film, ölümcül bir hastalığa yakalanan annesinin son isteği olarak evlenmesini tavsiye ettiği vurdumduymaz Samet'in evlilik arayışını anlatıyor.

"Bir Kızla Tanıştım"

Avustralya yapımı "I Met a Girl", müzisyen Devon'ın tanıştığı anda aşık olduğu Lucy'yi bulabilmek için onun peşinden Avustralya'ya gitmesini ve onu arayışını ele alıyor.

Luke Eve'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Brenton Thwaites, Lily Sullivan, Joel Jackson ve Zahra Newma yer aldı.

Kitle imha sanatı KİTLE İMHA SANATI

"Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi"

Animasyon türünü sevenlerin ilgisini çekmeye aday "Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi", "Despicable Me" serisiyle popüler kültürde yer edinen Minyonlar'ın ikinci halkası olarak seyircinin beğenisine sunuluyor.

Film, 1970'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor.

Korku filmleri

Emre Pala'nın yönettiği "Zir-i Cin" ile Ahmet Yaşar Gümüş'ün yönettiği "Kahran", korku ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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